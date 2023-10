Roma al contrario: i dati parlano chiaro, che caos

Reduce dalla sonora batosta di ‘Marassi’, la Roma fa i conti con una classifica che piange, a dispetto di un dato che invece…

Cinque punti in sei gare di campionato. Una sola vittoria, seppur roboante – il 7-0 rifilato all’Empoli – a fronte di ben tre sconfitte. Nel 50% delle occasioni in cui la formazione giallorossa è scesa in campo in Serie A , insomma, sono arrivate delle disfatte. E dire che il calendario, Milan a parte – e comunque in casa, col sostegno dei 70mila dell’Olimpico e con l’ambiente su di giri per l’arrivo di Romelu Lukaku- non è stato nemmeno tra i peggiori. Almeno sulla carta.

Salernitana, Verona,Torino e Genoa le altre compagini affrontate dalla banda Mourinho, che ha raccolto solo due pareggi nelle sfide contro le suddette avversarie. La fase difensiva, storicamente un punto di forza dell’impronta Mourinhiana, è un disastro assoluto. Sono già 11 le reti incassate dalla Roma nei primi 540′ – recuperi esclusi – in campionato.

C’è chi se la prende con lo stesso Special One, chi si attacca alla scriteriata, secondo alcuni, cessione di Roger Ibañez, chi con la scarsa reattività di Rui Patricio. Altri si appellano alla sfortuna – lo stesso tecnico ha sottlineato che gli avversari ‘fanno gol ogni volta che tirano in porta‘, altri ancora agli errori compiuti dai singoli.

La realtà delle cose è che la Roma occupa il sedicesimo posto in Serie A, potendo però contare su un monte ingaggi che dovrebbe garantirle un posto in Champions League. Ma entriamo nel dettaglio della spinosa questione.

Disastro Roma, il monte stipendi non frutta punti

Se ne facciamo una questione di impegno economico profuso dalla proprietà Friedkin, nulla si potrebbe obiettare all’attività del ricco imprenditore americano. La Roma elargisce infatti stipendi annui per un ammontare di 157 milioni di euro lordi. Solo Juventus ed Inter, rispettivamente terza e prima in classifica, spendono più dei giallorossi nel pagare le prestazioni dei propri tesserati.

Da quando la società è in mano ai Friedkin il costo dei giocatori è aumenato dai 94,7 milioni del 2011/12 alla cifra attuale. E solo nel 2018-19, quando sotto la gestione Pallotta la rosa pesava a bilancio per 165,8 milioni lordi, gli stipendi erano più onerosi.

Giova ricordare che quella Roma, appena uscita dalla prestigiosa semifinale Champions dell’anno prima – in cui aveva anche ribaltato, in quarti di finale, il Barcellona – era stata costruita in epoca pre-Covid. Quando, giocoforza, i club avevano più liquidità a disposizione.

Nella Capitale, dove il tam tam delle radio private è incessante, già è partito il processo ai vari Paredes, Ndicka, Aouar, , Kristensen, Renato Sanches ed Azmoun. Che sono solo gli ultimi arrivati di una serie di sessioni di mercato che ha visto la Roma spendere eccome. Forse non nel modo giusto, si urla ora.