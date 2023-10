Juventus, l’agente allo scoperto: “Ne stiamo parlando”

Alla vigila della settima giornata di campionato il mercato sembra sempre avere il posto più importante nei pensieri dei dirigenti. E Cristiano Giuntoli non fa eccezione.

La Juventus insegue la coppia Milan e Inter che guida la classifica di Serie A. La formazione di Massimiliano Allegri è attesa fra mezz’ora al Gewiss Stadium di Bergamo per una sfida che profuma di Champions League.

Una sfida che arriva soltanto alla settima giornata di campionato ma è pur vero che gli scontri diretti potrebbero risultare determinanti per conoscere che giocherà la prossima Champions League. Atalanta e Juventus arrivano alla sfida divise da un solo punto in classica. I bianconeri occupano infatti la terza posizione con 13 punti immediatamente seguiti dalla formazione orobica a quota 12.

Una sfida tra due tifoserie sempre divise da una forte rivalità e tra due società che invece hanno dato vita a numerose operazioni di mercato. Dai tempi di Giampiero Boniperti, con gli acquisti di giocatori come Gaetano Scirea e Antonio Cabrini, passati dall’Atalanta alla Juventus, fino ai tempi più recenti che hanno visto il passaggio del centrocampista Kulusevski dai nerazzurri ai bianconeri fino ai difensori Romero e Demiral che hanno percorso il tragitto inverso.

E chissà che la prossima estate non venga infiammata da un’altra trattativa tra Atalanta e Juventus. Di questo ha parlato ai microfoni di TvPlay, Bart Baving, agente del centrocampista nerazzurro, l’olandese Teun Koopmeiners.

Juventus, parla l’agente di Koopmeiners

Chiunque affronti l’Atalanta di Giampiero Gasperini pensa a lui come al pericolo numero uno. Il cervello, l’uomo in più dell’11 nerazzurro. Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998, rappresenta uno dei profili più seguiti, e desiderati, del nostro campionato.

Il suo agente, Bart Baving, ha parlato del presente del centrocampista nerazzurro e, soprattutto, del suo possibile futuro. Un giocatore del suo valore è normale che sia inseguito da diversi top club ma, al momento, il suo agente è concentrato sul possibile rinnovo con l’Atalanta: “Ne stiamo parlando“. E la prossima estate? “La prossima estate non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa, può essere un’opzione interessante“.

A sentire l’agente la Juventus non ha ancora fatto alcuna proposta all’Atalanta per il centrocampista olandese, ma non è detto che non lo faccia la prossima estate. Anche Giuntoli è infatti un profondo estimatore di Koopmeiners e, indipendentemente da chi guiderà la Juventus la prossima stagione, il direttore tecnico bianconero sembra deciso ad affondare il colpo. L’investimento è di quelli importanti. Da sempre la bottega bergamasca fissa prezzi alti per i suoi gioielli. Fin dai tempi di Gaetano Scirea ed Antonio Cabrini.