Claudia Ruggeri, tutto trasparente: la visione è mozzafiato

Claudia Ruggeri continua a spopolare sui social network. Ad attirare l’attenzione del pubblico sono degli scatti a dir poco provocanti, sempre pronti a lasciare tutti a bocca aperta

Claudia Ruggeri sta ottenendo sempre più consensi nel mondo dei social network. Le esperienze nel mondo dello spettacolo, infatti, hanno portato il pubblico a seguirla con grande interesse anche al di fuori delle telecamere.

Claudia è una modella, showgirl e ballerina, e questo le ha concesso di partecipare a svariati programmi televisivi. Tra i più noti troviamo “Avanti un altro”, “Domenica In” e “Ciao Darwin”, che l’hanno portata alla definitiva consacrazione. Il pubblico, infatti, ha subito mostrato grande interesse nei suoi confronti, tanto da farle sentire il proprio supporto anche nel mondo social.

Sentimentalmente è legata al fratello della moglie di Paolo Bonolis, Mario Bruganelli, che sposa nel 2016. La coppia è più innamorata che mai, come dimostrano gli scatti pubblicati da Claudia sul proprio profilo Instagram. Proprio per quanto riguarda i social, la modella condivide dei contenuti sempre più sensuali, lasciando il pubblico senza respiro.

Claudia Ruggeri infiamma, sensualità alle stelle: pubblico in estasi

Il suo profilo Instagram che ha ampiamente superato il milione di follower. Questo a dimostrazione di quanto il pubblico continui a seguirla con grande interesse anche a telecamere spente, per cercare di restare aggiornato anche sulla vita privata della showgirl.

Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza travolgente, che lascia di sasso i follower in ogni singolo contenuto postato. L’ultimo scatto, come prevedibile, non ha fatto eccezione, ed ha messo in risalto tutta la bellezza della modella.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso un body e una gonna di colore nero. Oltre ad un fisico semplicemente perfetto, a catturare l’occhio dei follower sono delle forme da togliere il fiato. il lato A, infatti, è sempre più prosperoso, con i fan che non possono far altro che ammirarlo a bocca aperta. Il contenuto ha fatto il pieno di like, con i fan che non hanno perso tempo nel mostrare tutto l’apprezzamento possibile nei commenti.

“Stupenda e sexy” e “magnificamente unica, stupenda”, sono solo alcuni dei commenti che hanno animato lo scatto in questione. Questo a testimonianza di quanto i suoi scatti siano graditi dal pubblico, che non può far altro che restare di sasso davanti ad una bellezza travolgente. Claudia è intenzionata a stupire ancora, con degli scatti che, ne siamo certi, renderanno il suo profilo ancora più rovente.