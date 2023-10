Scontro shock, il giocatore perde i sensi: ricoverato d’urgenza

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel match che vedeva la big protagonista. Il giocatore, infatti, dopo un brutto scontro di gioco, ha perso i sensi e si è accasciato al suolo. E’ stato prontamente soccorso e condotto in ospedale, dove poi è stato ricoverato per capire l’entità del problema che ha avuto.

Hanno fatto in poco tempo le orribili immagini in questione. Il mondo del calcio, oltre a garantire uno spettacolo praticamente senza eguali, vive anche di momenti controversi, per così dire. Gli scontri di gioco, infatti, sono sempre una fonte di preoccupazione, dal momento che di tanto in tanto i danni sono stati davvero ingenti per la salute dei calciatori. E’ questo il caso dell’episodio preso qui in esame accaduto durante una partita di ieri sera che vedeva protagonista una delle autentiche big del calcio internazionale. Andiamo a ricostruire quanto accaduto in maniera dettagliata ed a scoprire gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Scontro shock, giocatore ricoverato d’urgenza

Ci sono stati davvero attimi di forte tensione ieri in campo nel match che vedeva coinvolta anche la big del calcio mondiale. Brutto scontro di gioco, infatti, tra il portiere in uscita bassa ed il calciatore, che involontariamente ha colpito la testa dell’estremo difensore.

Il tutto è accaduto durante la sfida tra Waalwijk e Ajax. Il bomber dei Lancieri di Amsterdam, Brian Brobbey, era lanciatissimo verso la porta ma ha sbagliato il controllo e si è allungato il pallone. Così Etienne Vaessen, estremo difensore dell’RKC Waalwijk, ha avuto modo di uscire in presa bassa e di fermarlo. E’ stato, però, colpito duramente alla testa e si è subito accasciato a terra privo di sensi.

Waalwijk vs Ajax, Vaessen perde i sensi

Il giocatore, vista la situazione, è stato prontamente soccorso dall’equipe medica presente a bordocampo, messo su una barella e trasportato prima fuori dal campo e poi in ospedale. Momenti emotivamente delicati per tutti, ma soprattutto per i suoi compagni, molti di loro in lacrime per la paura e la preoccupazione. Nel mentre, i sanitari si sono anche preoccupati di usare un telo per non permettere ai presenti ed alle telecamere di vedere e di riprendere il portiere privo di sensi.