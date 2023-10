Amore al capolinea: lascia la Roma per De Zerbi

Il club giallorosso ha trovato non poche difficoltà in questa prima parte di stagione. Un calciatore ora sarebbe pronto a dire addio.

Dopo la sessione di calciomercato estiva c’erano davvero grandi aspettative in casa Roma. Gli arrivi di N’Dicka, Aouar e Renato Sanches hanno fatto quasi da apripista e a fine mercato i Friedkin hanno chiuso con il botto, acquistando – seppur in prestito – il centravanti belga Romelu Lukaku.

Con la coppia composta da Paulo Dybala e Romelu Lukaku i tifosi sognavano in grande, lo scudetto è sempre apparso difficile ma un posto in Champions veniva catalogato come il minimo indispensabile. Pochi turni di campionato e l’euforia è andata piuttosto scemando.

La Roma e in generale le romane sono la grande delusione di questo inizio di stagione. I tifosi attendono qualcosa in più e Mourinho non può più sbagliare, nei prossimi match. Il club giallorosso ha una serie di partite importanti e il tecnico portoghese deve gestire al meglio la rosa: nel corso della sua avventura nella Capitale ha lanciato tanti giovani, ma c’è chi non è più soddisfatto.

Con Mourinho ha spiccato definitivamente il volo l’esterno polacco Nicola Zalewski, talentuoso giovane originario di Tivoli. Con il lusitano in panchina, il calciatore ha disputato oltre 50 presenze in serie A e a soli 21 anni ha già fatto una certa esperienza nel nostro campionato. Quest’anno le cose sembrano andare in maniera diversa: il calciatore non è più titolare fisso, si alterna e per Mou rappresenta un rincalzo. Ciò non basta e Zalewski sembrerebbe pronto ad affrontare una nuova esperienza.

Addio Roma, l’esterno va in Premier League

Il calciatore giallorosso è molto ambito sia sul panorama nazionale che internazionale e nelle ultime ore sul calciatore sarebbe piombato il Brighton di Roberto De Zerbi. Il club inglese è sempre molto attento ai giovani talenti e Nicola rispecchia i giovani profili che possono essere utili al club; la Roma non ha escluso del tutto la cessione ed anzi Pinto monitora l’evolversi della situazione. Zalewski proviene dalla Primavera e quindi la società si garantirebbe un’interessante plusvalenza dalla sua cessione.

Il calciatore italo-polacco ha un prezzo di circa 20-25 milioni di euro, la Roma valuta e non si esclude la cessione a titolo definitivo. Trattativa che potrebbe esserci già a gennaio, ma occhio perchè la Roma necessita di plusvalenze e tra gennaio e fine stagione il giovane talento può dire addio. Soprattutto visto l’avallare di Mourinho, che, non vede più, il giocatore come prioritario nel suo gioco.