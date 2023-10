Giorgia Rossi ‘sprint’: quando la ripartenza è incantevole

Giorgia Rossi versione “sprint” via social: la ripartenza diventa incantevole grazie alla giornalista.

Quando si parla di Giorgia Rossi non si può negare che si tratti di una delle giornaliste sportive più importanti, competenti e affascinanti che ci siano in circolazione.

Grazie alle sue qualità e doti naturali, Giorgia si è fatta apprezzare dal pubblico sin dal suo debutto avvenuto a Sky nel 2011 e da allora di strada la giornalista ne ha fatta davvero tanta. La sua popolarità ha iniziato a crescere dal 2013 in avanti grazie alla sua partecipazione al programma Tiki Taka al fianco di Pierluigi Pardo prima da inviata e poi come ospite fissa, acquistando sempre di più il consenso dei telespettatori.

Oggi Giorgia è una delle padrone di casa e volti di punta di DAZN che pure ha riconosciuto la sua competenza e questo le ha permesso di ottenere grande popolarità anche via social. La giornalista è seguita su Instagram da 501 mila follower che restano spesso e volentieri senza parole per i suoi scatti dove è irresistibile.

Nell’ultimo update pubblicato sul suo profilo, però, Giorgia ha voluto stuzzicare i propri fan in modo diverso grazie ad uno scatto davvero incantevole che ha conquistato il cuore di tutti.

Giorgia Rossi fa strage di cuori: visione incantevole e fan senza fiato

Nuova giornata di campionato e nuova giornata di lavoro per Giorgia Rossi in quel di DAZN, scelta per fare gli onori di casa per la sfida tra Milan e Lazio vinta poi dai rossoneri 2-0. La giornalista è una delle punte di diamante di DAZN e non deve sorprendere il fatto che venga scelta per condurre il prepartita di gare cose importanti.

Prima di questa sfida, però, c’è sempre spazio e tempo per i social e Giorgia ha voluto regalare ai propri fan una versione di lei davvero incantevole mentre, come si può intuire dallo scatto e dal video pubblicato nel post, è in moto.

Casco, occhiali da sole e un grande e dolce sorriso per Giorgia a cui basta questo per fare strage di cuori via social e non, con i suoi fan che sono rimasti davvero senza fiato davanti ad una visione simile. La giornalista ha scritto nella didascalia solo “Ripartiamo” con l’emoji di una moto e non si può negare che sia una ripartenza davvero incantevole.

Sono stati tanti i likes ricevuti dal post pubblicato da Giorgia che ha mandato letteralmente in visibilio i suoi fan che nei commenti hanno voluto sottolineare proprio la sua semplice bellezza. Altri, invece, si sono proprio soffermati sul suo sorriso che per l’ennesima volta è riuscito a conquistare il cuore di tutti e non ci sono dubbi sul fatto che la giornalista continuerà a conquistarne anche in futuro.