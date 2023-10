Lascia il Psg, ma non va alla Juve: colpo di scena Donnarumma

Il club francese continua a trovare difficoltà ed i rapporti tra Luis Enrique ed i calciatori sono molto complicati. A gennaio occhio a nuove cessioni.

Nell’ultima sessione di calciomercato il Psg ha cambiato davvero tante cose. Sono andati via personaggi chiave della storia recente del club come Verratti e Neymar e Leo Messi – dopo solo un anno in Francia – ha detto addio trasferendosi oltre oceano. Tanti acquisti e un calciomercato faraonico, ma anche e forse troppa confusione.

Il nuovo tecnico Luis Enrique ha trovato una rosa immensa e sicuramente anche calciatori poco graditi rispetto al suo gioco. Abituato al Barcellona e tra i pionieri del tiki-taka Luis Enrique necessita di determinati calciatori in ogni ruolo e per questo la squadra fatica e non poco. L’ultimo turno di campionato ha evidenziato – ancora una volta – i problemi. Uno striminzito 0 a 0 casalingo contro il Clermont e una squadra totalmente dipendente da Kylian Mbappè.

Come riporta El Nacional il tecnico iberico non ha legato con diversi calciatori e non è esclusa una nuova epurazione nel prossimo mese di gennaio. Tra i ruoli dove Luis Enrique vorrebbe altro c’è quello del portiere: Donnarumma e Luis Enrique hanno rapporti gelidi secondo il portale e il tecnico avrebbe chiesto ad El Khelaifi la cessione del calciatore. Al momento il Psg ha solo un vero portiere, in quanto il secondo Keylor Navas è ‘fuori squadra’ e gli altri non convincono. Per questo gioca Donnarumma, ma le difficoltà con i piedi del portiere campano appaiono evidenti e Luis Enrique spinge per la cessione.

Psg, occhio alla cessione di Donnarumma

Donnarumma può dire addio già a gennaio e il tecnico avrebbe già avallato questa cessione. Il principale problema di ‘Gigio’ è lo stipendio faraonico che il calciatore percepisce a Parigi. Circa 12 milioni di euro e poche squadre davvero interessate al calciatore. In passato una delle squadre più interessate era la Juventus, ma appunto la questione stipendio ha frenato ogni trattativa. Secondo El Nacional negli ultimi giorni ci sarebbe stato qualche abboccamento tra Donnarumma ed alcuni club di Premier League, interessati alle sue prestazioni e non spaventati dalla questione ingaggio.

Luis Enrique intanto spera: la sua priorità è trovare portieri abile con i piedi e quindi totalmente funzionali al suo gioco. In passato piaceva Kepa, ma il portiere di proprietà Chelsea è finito in prestito al Real Madrid. Ora ci sono diversi nomi nel mirino e occhio quindi al futuro di Donnarumma, che a gennaio può dire addio.