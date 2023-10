Incardona al Meazza: lato A da urlo

Eleonora Incardona è tornata a dettare legge anche negli stadi italiani, il suo decolleté diventa l’argomento preferito di giornata.

Un colpo di scena per i fan, che hanno visto dal vivo ma soprattutto sul web la prorompente forma dell’influencer diventata praticamente l’argomento trend topic del turno di campionato.

In Serie A si giocano quasi due tornei in parallelo ed entrambi appassionano i tifosi. Il primo riguarda ovviamente il campionato con i suoi responsi e una classifica che comincia già ad avere una sua fisionomia. Un altro torneo invece è sulle presenze allo stadio, dove spicca in testa una figura ormai ben amata dal pubblico sul web.

Eleonora Incardona è un turbine, incanta in questo caso San Siro e diventa un argomento davvero analizzato dai tanti tifosi, rimasti a bocca aperta per la sua presenza.

Incardona, dall’Inter al Milan porta bene

È stata una presenza difficile da non notare, il suo alone di sensualità ha pervaso la tribuna di San Siro. Non è la prima incursione allo stadio, già nella scorsa stagione era spesso dagli spalti proprio per guardare il meglio della Serie A, con foto a testimoniare il suo forte impatto con il pubblico. Anche in questo caso, non c’è da rimanere delusi, in arancione ha abbagliato i fan che l’hanno riconosciuta a distanza. In particolare, il décolleté di Eleonora Incardona sembra il gol più bello di giornata per i tanti tifosi.

Una presenza di peso quindi a San Siro, la Incardona è una storica tifosa interista, che non disdegna però di guardare anche le partite del Milan, portando bene anche alla squadra rossonera, considerando il risultato di 2-0 maturato contro la Lazio. Figura splendente in tribuna, i fan sono rimasti a bocca aperta davanti a un lato A da paura, confermando come il trend del pubblico sia sempre in suo favore.

Non è un caso come, già dall’inizio della Serie A, sia stata in campo… televisivo, con uno spot ambientato in uno stadio che ha colpito il pubblico. Lo stesso che ha ritrovato a San Siro, tanto calore per lei sugli spalti e soprattutto sul web. Ogni foto diventa una festa per i tifosi, che siano dell’Inter, del Milan o di altre squadre è ormai poco importante. È una bellezza nazionale e come tale appassiona tutti gli italiani, che trovano un punto di riferimento per rimanere sempre estasiati.