Esonero ufficiale, decisiva l’ultima sconfitta: scelto il sostituto

Il disastroso inizio di stagione della squadra ha portato la dirigenza ad optare per l’esonero dell’allenatore. Nell’ultima giornata di campionato la società, così come la piazza, si aspettava una reazione d’orgoglio da parte del gruppo che, però, non è arrivata, considerato il fatto che è stata aggiunta a referto l’ennesima sconfitta stagionale.

Oramai si può tranquillamente parlare di crisi, ed forse l’intento della dirigenza è quello di dare una scossa importante a tutto l’ambiente con questo esonero. C’è bisogno di ripartire, ed anche con una discreta fretta, così da provare a recuperare il terreno dalle rivali.

Da qui ai prossimi giorni tanti nomi verranno accostati alla panchina del club, ma l’impressione è che già sia stato il scelto il prossimo allenatore. Qualcosa nelle prossime ore potrebbe succedere, con la squadra che aspetta il suo nuovo condottiero.

Esonero ufficiale: decisiva l’ultima sconfitta

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali, anche perché da inizio stagione sono stati già registrati alcuni importanti cambi in panchina, l’ultimo dei quali confermato solo poche ore fa.

Dopo gli ultimi deludenti risultati, infatti, la dirigenza ha deciso di esonerare l’allenatore, colpita in modo particolare nell’orgoglio dopo l‘ultima sconfitta in campionato nel derby con gli storici rivali cittadini. Fino ad oggi la posizione del tecnico, nonostante le delusioni, non era mai stata messa seriamente in discussione, ma forse la voglia di dare una scossa a tutto l’ambiente, prima che sia troppo tardi, ha mosso il club a prendere questa decisione così importante.

Stando dunque a quanto riportato dallo stesso club tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Racing club di Avellaneda ha deciso di esonerare Fernando Gago.

Gago esonerato: il Racing valuta una leggenda per sostituirlo

Dopo l’esonero di Fernando Gago il Racing ha intenzione di ripartire subito, già a partire dalla sfida contro il Platense di domenica sera. Per farlo il club di Avellaneda deve affidare la squadra ad un nuovo allenatore, che a quanto pare sarebbe già stato scelto dalla dirigenza biancoazzurra.

Tanti nomi nel corso di queste ore sono stati accostati alla panchina del Racing, ma a quanto pare la scelta sarebbe ricaduta su una leggenda assoluta del calcio argentino, ovvero Hernan Crespo. Libero dopo l’ultima esperienza in Brasile alla guida del Sao Paolo, l’ex attaccante di Milan ed Inter, fra le altre, potrebbe dunque tornare ad allenare in Argentina, con l’obiettivo di fare anche meglio di quanto ottenuto alla guida del Defensa y Justicia.

Racing, non solo Crespo: altro nome in pole per la panchina

Hernan Crespo non è l’unico nome caldo per la panchina del Racing Club. Oltre all’ex attaccante argentino, il club di Avellaneda starebbe infatti monitorando anche la situazione Guillermo Barros Schelotto, che da poco ha concluso la sua esperienza da commissario tecnico del Paraguay.