Percassi valuta la cessione: cambia tutto

Uno scossone potrebbe irrompere nella serenità dell’Atalanta e si tratta di una decisione che è pronta a prendere la famiglia Percassi: ecco di cosa si tratta

I grandi imprenditori non stanno fermi. Cercano sempre nuove opportunità di investimenti e capitali da immettere in società per farle crescere ed evitare che il tempo possa fermare un processo attivo in quanto a miglioramento del brand. Perciò non c’è da sorprendersi se Antonio Percassi, numero uno dell’Atalanta, stia compiendo dei ragionamenti di tale tipo. I quali prendono in considerazione la gestione patrimoniale delle imprese sotto il suo controllo.

Secondo le informazioni che riferisce il ‘Corriere della Sera’, l’uomo d’affari italiano starebbe pensando di cedere il pacchetto di maggioranza di Kiko, azienda che produce cosmetici. Già durante il 2018, era stato venduto il 40% dell’impresa al fondo Peninsula Capital per avere a disposizione sufficienti capitali per la crescita. Poi l’anno scorso i Percassi hanno deciso di riacquistare tale percentuale.

L’idea adesso sarebbe quella di affidarsi a un investitore internazionale, che possa sbilanciare verso l’alto il brand, attraverso il quale la famiglia Percassi dal 1997 è entrata nel mondo della cosmetica Made in Italy, fondando e gestendo la nota multinazionale del make-up. Al momento non sarebbe stato individuato ancora alcun soggetto specifico su cui puntare per le quote di Kiko. Tuttavia nelle ultime riunioni del CdA è stato un tema di discussione centrale con una dead line.

Percassi cede le quote al fondo straniero: l’operazione per la crescita dell’azienda

Il proponimento sarebbe quello di arrivare ad avere uno schema definitivo entro ottobre, quando saranno firmati i vari incarichi alle banche advisor. Fra queste nel frattempo sarebbe già con le mani in pasta Intesa Sanpaolo, storicamente a supporto di Kiko, che potrebbe scegliere la Bank of America Merrill Lynch come affiancamento. Non dovrebbe essere un compito difficile quello di trovare investitori, perché nel 2022 Kiko ha chiuso con un bilancio da record.

I ricavi dell’impresa sono stati pari a 671 milioni di euro. In crescita del 42% rispetto all’annata precedente e proprio gli Stati Uniti sono l’area più interessata, con un +55% rispetto al 2021. L’Ad Simone Dominici si è proposto l’obiettivo di rendere Kiko il Beauty Brand di riferimento in Europa. Poi, uno dei principali player globali per diffondere il concetto di cultura italiana nell’ambito della bellezza. Kiko conta con circa mille negozi, quindi, un’incursione di fondi stranieri potrebbe realizzare un’operazione da circa 2 miliardi di euro per l’azienda. Si avvicenda una rosea rivoluzione.