Da flop alla Lazio a uomo mercato: c’è l’Arsenal su mister 60 milioni

Il mercato non dorme mai e, nonostante la sessione estiva abbia chiuso i battenti da più di un mese, le trattative continuano ad impazzare e a coinvolgere diversi top club in giro per l’Europa

Una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe presto approdare all’Arsenal di Mikel Arteta. Il calciatore ha militato nel campionato italiano vestendo la maglia della Lazio, esperienza non certo indimenticabile per lui.

Dall’addio alla squadra biancoceleste, però, la sua carriera si è evoluta in maniera rapida e, forse, inaspettata. Adesso il calciatore fa gola alle big e i Gunners sono in prima fila, pronti a bruciare la concorrenza.

L’interesse dei londinesi, inoltre, fa gongolare il suo attuale club dato che il prezzo fissato per il suo cartellino supera abbondantemente i 50 milioni di euro. L’assalto alla riapertura del mercato sembra ormai questione di tempo.

Nella passata stagione l’Arsenal ha condotto per lunghi tratti la classifica di Premier League, salvo poi sciogliersi nella parte finale della stagione e favorire la rimonta del Manchester City. Arteta non vuole ripetere gli errori del passato e sta guidando i suoi Gunners con l’intento di tornare a vincere trofei.

I londinesi, inoltre, in questa stagione hanno fatto ritorno in Champions League, competizione dalla quale mancavano dalla stagione 2016/17. Il ritorno nella massima competizione europea porta un notevole dispendio di energie e impone alle società di ampliare i rispettivi organici con calciatori che possano mantenere alto il livello della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni, i Gunners starebbero monitorando con interesse Pedro Neto, esterno offensivo del Wolverhampton..

Arteta pronto all’investimento per l’ex Lazio Pedro Neto

Pedro Neto è un ala classe 2000 che ha calcato anche i campi di Serie A. Tra il 2017 e il 2019, infatti, il portoghese ha vestito la maglia della Lazio con il quale ha raccolto solo 5 presenze. Dopo i suoi anni negativi alla Lazio, però, l’esterno è ripartito dal Wolverhampton dove ha potuto mettere in mostra le proprie qualità.

L’Arsenal aveva pensato a lui anche nell’estate 2022 su espressa richiesta del tecnico Arteta. Le alte richieste dei Wolves, e dell’agente Jorge Mendes spinsero i Gunners ad abbandonare la pista, ma adesso il nome di Pedro Neto è tornato di moda per il mercato di gennaio. Con ogni probabilità, la sua valutazione non si discosterebbe troppo da quella fatta nel 2022 e che ammontava a circa 60 milioni di euro. L’Arsenal ci riflette e ragiona sull’eventuale assalto a gennaio.

