Tempo fino alla sosta poi sarà esonero: colpo di scena in Serie A

In Serie A è già saltata la prima panchina, quella dell’Empoli, ma non dovrebbe essere l’ultima: c’è un altro allenatore seriamente in bilico

Dopo essere partita bene, la Salernitana si è persa dopo la prima sosta di campionato. I granata sono in difficoltà, navigano nelle zone basse della classifica e sembrano aver perso riferimento. Tutto è cominciato da quando Dia si è fermato per infortunio: una vicenda proseguita poi con il ritardo dal rientro del ritiro con la nazionale e l’ormai conclamata voglia di andare via.

La squadra di Paulo Sousa ha pagato cara l’assenza del bomber senegalese. Al suo posto ha giocato l’ex Lazio Jovane Cabral, che pur facendo bene è stato sfortunato. Tanti pali colpiti e un solo gol segnato. Troppo poco per tenere a galla la truppa granata, sulla quale pesa come un macigno la clamorosa sconfitta contro il derelitto Empoli, ma anche la pesante scoppola rimediata in casa contro la capolista Inter.

Un 4-0 firmato Lautaro Martinez, entrato nella ripresa e che ha punito la Salernitana con quattro gol. Ora la squadra del presidente Iervolino appare frastornata. Dia è tornato, ma non è ancora al meglio della condizione, e sicuramente non ha aiutato l’infortunio di Antonio Candreva, che è stato uno dei migliori uomini di questo inizio di stagione.

Salernitana, Paulo Sousa nei guai: rischia seriamente l’esonero

Ora la Salernitana è nei guai, e ovviamente il mirino è finito sull’allenatore Paulo Sousa. Prima della prossima sosta ci sarà l’ultima partita da giocare: domenica alle 12.30 i granata andranno in trasferta a Monza. È evidente che le aspettative sono tutte per questa gara. Oggi i brianzoli sembrano favorite, ma certamente non sono un avversario impossibile per la Salernitana. Per questo motivo Sousa è chiamato alla vittoria, o quantomeno a una prestazione (parecchio) convincente.

E’ molto probabile che, se le cose non dovessero andare bene, il presidente Danilo Iervolino possa decidere per l’esonero. La sosta è, del resto, l’occasione propizia per una scelta del genere. E su Sousa c’è un’ombra ormai dalla scorsa estate: quella di un addio che sembrava diventato probabile, con tanto di corteggiamento del Napoli e anche un incontro col presidente De Laurentiis. Situazione che non ha certo fatto piacere ai tifosi granata, che temono che qualcosa si sia incrinato tra l’allenatore e i suoi giocatori. E Sousa dovrà stare attento a portare punti a casa per non rischiare la panchina.