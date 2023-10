Esonero ufficiale, ore frenetiche: ecco i sostituti

Il mese di settembre è stato già decisivo con numerosi esoneri. I risultati tardano ad arrivare, ora un’altra sconfitta: ecco i due sostituti

Se non arrivano subito le vittorie, i presidenti devono dare una svolta alla stagione: i primi a farne le spese sono ovviamente gli allenatori. Già tanti quelli esonerati in questa prima parte di stagione, ma non sembra essere finita qui. In Serie B rischia tantissimo Andrea Pirlo, che non ha iniziato col piede giusto alla guida della Sampdoria.

Novità importanti in casa Spal. La compagine emiliana non sta attraversando un ottimo periodo di forma: dopo la sconfitta contro la Recanatese è stato esonerato l’allenatore Domenico Di Carlo. Tre sconfitte in cinque partite che sono state decisive in negativo per l’esperto allenatore italiano. Ora ci sarà un colpo di scena con la dirigenza che sta pensando a nuovi nomi da urlo per affrontare al meglio il campionato di Serie C.

Esonero in vista, ore frenetiche: ecco i sostituti

Le indiscrezioni sono arrivate pochi minuti fa con un colpo di scena incredibile. L’esonero è stato già ufficializzato nella giornata di ieri: in giornata ci saranno gli incontri decisivi per svoltare subito dimenticando in fretta un inizio stagionale alquanto tragico. A breve arriverà la decisione ufficiale: ora cambia tutto. Ormai ci siamo, la scelta per svoltare subito.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, sono oore frenetiche sul fronte panchina in casa Spal: i possibili sostituti di Mimmo Di Carlo sono Colucci ed Occhiuzzi con l’agenda piena di incontri in mattinata. Poi arriverà la decisione definitiva per il club emiliano che intende cambiare rotta dopo un avvio non troppo esaltante.

Per Di Carlo si tratta del terzo esonero di fila dopo quello al Vicenza e Pordenone: ora la Spal vuole ripartire forte per scalare nuovamente posizioni in classifica dopo un avvio da horror. La compagine emiliana ha tutte le carte in regola per ambire ad una zona playoff, ma la guida tecnica di Di Carlo è stata negativa al massimo. Una scelta che si è rivelata poco azzeccata per la squadra ferrarese, che è stata protagonista in Serie A soltanto pochi anni fa. Una discesa rapida verso il basso con il colpo di scena arrivato già nelle ultime ore. Colucci ed Occhiuzzi, liberi da mesi, sono pronti a ripartire cercando di portare nuovamente in alto la Spal.