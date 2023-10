Nuovo bomber per l’Inter: arrivano i saldi

Nuova idea per rinforzare l’attacco dell’Inter: ecco chi avrebbe in mente Marotta per accontentare Simone Inzaghi

L‘Inter vive con trepidante attesa la vigilia della seconda sfida stagionale in Champions League che a questo punto potrebbe rivelarsi già decisiva, dato che il Benfica è assieme ai nerazzurri la squadra favorita per il passaggio del turno.

Si vorrà mettere da parte il timore dell’esordio contro la Real Sociedad, reso meno amaro grazie al solito e implacabile Lautaro Martinez, con mister Simone Inzaghi che spera nelle capacità di molti calciatori che nell’ultima uscita di Salerno hanno giocato col contagocce o si sono accomodati in panchina (tra cui lo stesso Lautaro prima di fare il suo ingresso in campo e di mettere a segno un poker storico). Dall’altra parte il Benfica di Schmidt è reduce da un successo contro i rivali del Porto arrivato grazie al solito apporto di Angèl Di Maria che a San Siro tornerà da rivale dopo aver indossato la scorsa stagione la maglia della Juventus.

Nel frattempo, i dirigenti nerazzurri sono costantemente al lavoro per pianificare le prossime sessioni di mercato nelle quali si cercherà di rafforzare un collettivo che pare già essere completo. Ecco il nome che potrebbe sbarcare nella Milano nerazzurra.

Inter, occasione Martial

Non vuole proprio rimanere in un ambiente come quello del Manchester United che quest’anno pare ancora più nel caos, complice una gestione come quella di Erik Ten Hag che fa storcere il naso a parecchi supporter dei Red Devils. E così potrebbe decidere di mandare all’aria il suo contratto in scadenza nel giugno 2024 e avviare una nuova esperienza in una squadra che gli garantisca minuti e possibilità di segnare.

Anthony Martial vive un momento negativo al Manchester United, Ten Hag non lo vede nelle rotazioni e il classe 1997, di cui tanto si parlava bene ai tempi del Monaco, sarebbe giunto alla conclusione di voler andare via dal Regno Uniti. Sulle sue tracce di sarebbe proprio l‘Inter: Marotta e Ausilio potrebbero approfittare del clima teso tra Martial e United per convincere il calciatore ad accettare l’offerta nerazzurra.

Poco probabile che ciò avvenga nel mercato di gennaio. Si cerca invece di pianificare il colpo la prossima estate quando la separazione tra attaccante transalpino e club inglese sarà ufficiale. Martial non è mai stato al centro del progetto tecnico dei Red Devils malgrado questi abbiano speso 50 milioni di euro più 30 di bonus per strapparlo dalle mani del Monaco. A conti fatti e viste le cifre spese dal club, l’acquisto del francese è stato un autentico fallimento.