Spacco esagerato: Jovana, vestito da bollino rosso

Jovana Djordjevic non viene dimenticata dai fan di lunga data, gli scatti in un vestito illegale fanno sognare ad occhi aperti

Tramite il mondo del calcio, gli appassionati possono conoscere e apprezzare svariate bellezze rare che ci mettono poco a entrare nella mente e nel cuore di tutti. Capita di recente con le giornaliste sportive ma anche con le celebri wags, le mogli e fidanzate dei calciatori, la cui presenza si fa notare facilmente sugli spalti e sui social. Negli ultimi anni, una di coloro che ha maggiormente fatto sognare il pubblico è stata certamente Jovana Djordjevic.

Formalmente, una wag calcistica non lo è più, nel senso che suo marito, l’ex attaccante Filip Djordjevic, che nel nostro campionato ha vestito le maglie della Lazio e nel Chievo, ha appeso gli scarpini al chiodo già da qualche tempo. Ma naturalmente, nessuno si dimentica di lei, anzi si fatica a togliersi dalla testa le sue immagini più seducenti, che già da diversi anni popolano il web.

Di rara avvenenza e sensualità, Jovana, 33 anni, è una modella e influencer molto apprezzata, che si è costruita nel tempo un seguito piuttosto numeroso. Oltre 366 mila followers su Instagram per lei, un pubblico affezionato e che non si perde nemmeno uno dei suoi scatti o stories. Il fascino clamoroso e prorompente di Jovana si distingue e abbiamo avuto modo di averne una prova anche sul piccolo schermo, con la partecipazione, nel 2022, all’Isola dei Famosi. Una avventura che purtroppo per lei durò poco, ma dalla quale abbiamo intuito che Jovana voglia farsi strada anche in tv e troverà certamente il modo di farlo in futuro.

Jovana Djordjevic incendia le strade di Milano, sotto lo spacco si vede quasi tutto: gambe da infarto

Intanto, la sua luce continua a brillare sui social, con scatti che la ritraggono in ogni dove sfoggiare eleganza e classe da svenire. In estate è stata a lungo tra Ibiza e Formentera, adesso, prima di una capatina a Parigi, ha confermato di avere ancora l’Italia nel cuore e uno dei suoi shooting a Milano ha fatto davvero strage di cuori.

Per le strade del capoluogo lombardo, Jovana ha sfoderato un abitino di quelli che lasciano immediatamente il segno. Vestito lungo e aderente il giusto per far risaltare la sua silhouette, con uno spacco pressoché totale e in grado di mettere in risalto le sue gambe perfette. Visione che ha acceso subito la passione e la fantasia dei fan e i commenti e i like sono arrivati copiosi e rapidi. L’ennesimo trionfo di sensualità, Jovana non si smentisce mai.