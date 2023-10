Elodie da capogiro: il video lascia tutti a bocca aperta

Elodie stupisce ancora una volta, l’artista italiana ha conquistato anche il pubblico francese lasciando davvero a bocca aperta

Momento d’oro per la cantante romana, che sta diventando sempre più un personaggio magnetico e stupisce in ogni occasione. In questo caso ha cambiato mestiere in maniera occasionale garantendosi una grande dose di applausi.

Molti l’hanno paragonata a Beyoncè, ma della popstar americana ne ha sicuramente il fascino più che il successo planetario. Probabilmente arriverà anche quello, proprio perché sta capendo come il suo raggio d’azione non può limitarsi solo alla musica.

Elodie è assoluta protagonista, ormai in ogni contesto c’è l’occasione giusta per stupire ed essere la grande star. Lo testimoniano i social, con l’ultima avventura dell’interprete che è stata apprezzata… stando muta. È ormai una delle donne più desiderate dal pubblico ma anche nel mondo dello spettacolo, la sua partecipazione a Parigi è diventata virale.

Elodie in passerella, che fisico per i fan

Il passo di Elodie diventa così protagonista, sa anche come tenere in pugno l’alta moda. Non è un caso come direttamente sono aumentati i followers, il video è diventato subito virale e la visione in slow motion ne amplifica e mette in risalto il suo charme. Elodie in passerella sfila con sensualità, sa essere padrona della scena e il suo total black diventa l’argomento di giornata.

La sfilata parigina è un argomento per mostrare al pubblico di essere ormai un talento polivalente, non soltanto con la sua voce, ma anche con un fisico che amplifica i complimenti. La forma fisica di Elodie è sempre al top, non è un caso come sia andata a sfilare con grande sicurezza, non c’erano problemi di taglia per lei. Che sia d’autunno o d’estate, Elodie ha sempre l’obiettivo puntato, mostrando grande sicurezza.

Dopo le foto mostrare nelle scorse settimane, cercando di prendere il sole tra un appuntamento musicale e un altro, Elodie è sbarcata nella capitale francese ricevendo in queste ore i complimenti d’oltralpe. Qualcuno fa notare come per le modelle…sia una fortuna che Elodie faccia principalmente la cantante, altrimenti avrebbe sbaragliato la concorrenza.

Ma non sarà probabilmente l’unica avventura, con ogni probabilità ci saranno altre occasioni per sfilare, nonché per recitare, considerando come l’artista romana sia stata anche protagonista come attrice. Un talento polivalente che entusiasma sempre più i fan, sia quelli di vecchia data che i nuovi follower, non solamente italiani a questo punto.