La Juve pesca dalla rivale: che colpo in Serie A

Il calciomercato della Juventus può stupire tutti: Giuntoli prepara lo scippo alla Roma, può firmare a fine campionato

Il campionato di Serie A va avanti, delineando una griglia delle squadre che sembrerebbero più attrezzate per arrivare in vetta alla classifica al termine della stagione in corso. Tra queste vi sono sicuramente Juventus e Roma che, con situazioni differenti, puntano a migliorare una situazione non troppo brillante.

La ‘Vecchia Signora’, reduce dallo scialbo 0-0 in casa dell’Atalanta, è in questo momento lontana dal vertice occupato da Inter e Milan di 4 punti. Per quel che concerne la squadra allenata da Josè Mourinho, nonostante il 2-0 rifilato al brillante Frosinone di Di Francesco, i tifosi giallorossi sperano di vedere una Roma che trovi maggiore continuità proprio in termini di risultati. Che si tratti di un improbabile sogno Scudetto o della qualificazione alla prossima Champions League, ciò che accadrà nelle prossime settimane influirà sicuramente sulle scelte per la prossima estate anche in termini di mercato.

Nei prossimi mesi le strade di Roma e Juventus potrebbero intrecciarsi e non soltanto sul rettangolo di gioco. Perchè il calciomercato continua a monopolizzare l’attenzione delle grandi del nostro calcio ed è così che giallorossi e bianconeri rischiano di mettere un scena uno spettacolario scenario di mercato, con la ‘Vecchia Signora’ a caccia di rinforzi di un certo peso per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Addio Roma, lo prende Giuntoli: ‘scippo’ estivo

In tal senso, uno di questi potrebbe arrivare a Torino durante l’estate 2024: ma solo ad una condizione. Si parla di Bryan Cristante, centrocampista classe 1995 cresciuto calcisticamente con il Milan e che lo scorso giugno ha rinnovato il suo contratto con i capitolini fino al 30 giugno 2027.

Il 28enne, praticamente sempre impiegato da Josè Mourinho, potrebbe vestirsi di bianconero: ma la Juventus dovrà necessariamente sperare in un ‘fallimento’ al termine di questo campionato. Se infatti la squadra giallorossa non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, rientrando tra le prime quattro in Serie A, allora la ‘Vecchia Signora’ potrebbe concretamente farsi avanti per prendersi l’ex rossonero e arricchire il centrocampo.

Un reparto, quello mediano, che rischia di perdere a lungo Paul Pogba dopo la positività al testosterone riscontrata dai controlli antidoping nel post Udinese-Juventus. E Cristiante, seppur non nell’immediato, porterebbe dinamisco e muscoli in mezzo al campo. Senza contare come Cristiano Giuntoli, già a gennaio, potrebbe finire per guardare anche altrove per rendere maggiormente competitiva la rosa della Juventus.