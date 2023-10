Accordo a 60 milioni: dal Napoli alla Juve, si chiude

Lotta di mercato fra Napoli e Juve per un top assoluto: le cifre sono importanti e il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia

Nel mirino di Juventus e Napoli una rivelazione del nostro campionato negli ultimi anni che nella scorsa stagione si è confermato un top player a livello mondiale. La base d’asta è elevatissima per gli standard italiani, motivo per cui si pensa ad un possibile inserimento di una o più squadre di Premier già dalla sessione di gennaio.

Teun Koopmeiners è sempre più lontano da Bergamo, l’Atalanta ha ormai preso atto dell’interessamento di molte big europee per il centrocampista olandese ed ora è pronta ad ascoltare tutte le offerte in arrivo. Sotto ai 60 milioni non si vende, Percassi è stato chiaro, un prezzo che spaventa ma non taglia definitivamente fuori dalla corsa le pretendenti italiane.

La Juventus è alla disperata ricerca di un degno sostituto di Pogba, il cui impiego ormai non viene più preso in considerazione da Max Allegri. Il nome di Koopmeiners affascina tifosi e dirigenza ma servirà uno sforzo economico importante. Mentre il Napoli monitora da vicino la situazione.

Tutti vogliono Koopmeiners: nuovo tormentone di mercato

Le doti tecniche e atletiche di Koopmeiners sono sotto gli occhi di tutti, così come la sua tenacia e grinta in campo. Queste caratteristiche ben marcate fanno venire l’acquolina in bocca a mezza Europa, con diversi club che sarebbero pronti a fare follie per lui.

L’obiettivo primario dell’Atalanta è quello di trattenere a Bergamo l’olandese per il maggior tempo possibile e costruire attorno a lui e agli altri pilastri della rosa una formazione competitiva in Serie A e nelle competizioni europee. Qualora dovessero però giungere a Percassi delle proposte indecenti, allora vendere Koopmeiners sarebbe l’unica via percorribile in modo da non andare nemmeno contro la volontà del giocatore.

A riguardo ci stanno pensando Napoli e Juventus, che seppure non avendo a disposizione il cash richiesto dall’Atalanta – dai 55 ai 60 milioni – potrebbero far leva sull’inserimento di contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino.

Sullo sfondo rimane lo spettro della Premier, in cui club come Liverpool e United hanno espresso il loro interesse per il centrocampista e in questo caso disporrebbero del potenziale economico per convincere l’Atalanta a vendere, così come accaduto in estate con Rasmus Hojlund. Presumibilmente saranno tutti ragionamenti da fare in estate, ma intanto Juve e Napoli stanno attenzionando la situazione di Koopmeiners molto attivamente.