Alessia Marcuzzi senza veli, si copre solo con le mani

Alessia Marcuzzi meraviglia ancora una volta sui social, in questo caso alzando nettamente il suo livello di provocazione.

La conduttrice Rai è diventata sempre più una beniamina del web, le sue ultime foto stanno diventando pressoché virali tra i fan. Il fisico di Alessia Marcuzzi è una sorta di garanzia che attraversa le generazioni.

L’età avanza ma resta quasi un dettaglio sulla carta d’identità, acquisendo però sempre più fan. Il caso di Alessia Marcuzzi è quello di una conduttrice tv che ha trovato quasi una seconda giovinezza, mostrandosi sempre più provocante agli occhi dei fan.

Del resto, ha sempre ammaliato il pubblico con il suo fisico, le curve abbondanti non sono mai stati un problema, anzi. Dagli anni Novanta a oggi è un crescendo di emozioni nel pubblico, passando direttamente dai padri ai figli nel seguire la Marcuzzi, in questo caso sui social.

Marcuzzi, uno scatto da impazzire

La conduttrice tornerà ben presto in tv, è uno dei volti di Rai 2 su cui la rete punta per risollevare ascolti sinora disastrosi. Avrà un compito abbastanza impegnativo, cercare di riprendere in mano quasi il timone di un canale che dovrebbe essere pensato per i giovani, ma si ritrova con un’accozzaglia di idee spesso abbastanza discutibili. Ci sarà comunque il tempo necessario per pensare a ciò, nel frattempo si mantiene in formissima e stupisce il pubblico: il selfie su Instagram è virale, Alessia Marcuzzi divampa con il lato A.

Coperto solo dalle mani, le sue spalle sono provocanti e i fan restano ammaliati. Il fisico e la voglia di colpire nel segno sono rimasti quasi intatti rispetto a i tempi in cui esordiva in tv, e sono passati circa trent’anni dagli esordi. L’età avanza, ma il corpo di Alessia Marcuzzi rimane intatto, provocante e seducente come non mai, conquistato i followers e la stima del pubblico maschile.

Non mancano però le sostenitrici femminili, che vedono in lei un punto di riferimento e spesso negli anni ha spaziato nei suoi interessi. Dai blog di bellezza, passando per gli accessori, la Marcuzzi è stata utile messaggera di consigli, continuando a tenere un filo con il vasto pubblico italiano. Che la attende con fiducia in tv, il suo programma Boomerissima era partito come un diesel ma ha lentamente convinto i telespettatori, che ora ne attendono la seconda stagione per vedere la Marcuzzi in formissima come non mai.