Conte-Roma: annuncio e colpo di scena, tifosi senza parole

Il futuro di José Mourinho nella capitale è sempre più in bilico, con l’ombra di Antonio Conte che si fa sempre più insistente. Ecco le ultimissime

La stagione della Roma non è certamente iniziata nel migliore dei modi. Nonostante una buona campagna acquisti, che ha visto i Friedkin regalare alla piazza il colpo Lukaku, la squadra giallorossa non riesce ad esprimersi come dovrebbe.

Proprio per questo il futuro dello special one nella capitale è sempre più in bilico. I risultati soprattutto in campionato non sono positivi, e questo sta facendo riflettere la proprietà sul futuro del tecnico portoghese che, ricordiamo, ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Non è però da escludere che in caso di risultati altalenanti, la dirigenza decida di separarsi prima della naturale scadenza del contratto da Mourinho.

Tra i nomi più in voga per sostituire il portoghese troviamo Antonio Conte, ancora fermo dopo la fine dell’esperienza con il Tottenham. L’ex commissario tecnico della nazionale italiana è il preferito del popolo giallorosso, che lo ritiene il profilo giusto per provare a portare avanti il progetto iniziato con lo special one. Sul futuro di Antonio Conte ha detto la sua un ex calciatore, che ha le idee ben chiare sul futuro del tecnico.

Antonio Conte in attesa, Ravanelli sicuro: “Tornerà presto in una squadra importante”

Antonio Conte è, dunque, ritenuto il sostituto perfetto per mettere in piedi un progetto vincente.

Dell’ex tecnico di Juventus e Inter ne ha parlato l’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli, intervenuto ai microfoni di TvPlay durante la trasmissione “Gol di Tacco”. ‘Penna Bianca’ ha le idee ben chiare sul futuro di Antonio Conte, e ha dichiarato che “Conte sta seguendo quello che succede nelle big, in Italia Roma e Napoli. All’estero anche il Manchester United che però vuole rinnovare il contratto a ten Hag. Comunque credo che lui tornerà presto in una squadra importante”.

Dichiarazioni che lasciano intendere quanto Antonio Conte sia desideroso di tornare presto in panchina, con la Roma e il Napoli pronte ad inserirsi qualora le cose non dovessero andare meglio. José Mourinho e Rudi Garcia sono chiamati a migliorare la situazione, per cercare di scacciare il più possibile l’ingombrante ombra dell’ex allenatore degli Spurs. Conte resta allora in attesa, con le due big nostrane pronte ad affondare in caso di bisogno.