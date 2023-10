Ivana Knoll regina del fitness: lo stretching esalta le forme

Ivana Knoll resta un punto di riferimento per i fan di tutto il mondo, gli esercizi di allenamento la portano a diventare virale

La superstar croata dopo il mondiale del Qatar ha aumentato decisamente i suoi follower, restando anche nel cuore degli italiani, che l’hanno osservata con grande attenzione in tribuna e ora la ammirano sui social.

Basta un mondiale per diventare famosi, del resto si può costruire una carriera intorno a un evento. Un po’ come è stato per i calciatori, citando solo due casi più famosi come quello di Schillaci e James Rodriguez, vale questo discorso anche per le bellezze che fanno capannello in tribuna.

La croata Ivana Knoll è stata dirompente, una visione in tribuna per gli stadi del Qatar che non abbondavano, a dire il vero, di bellezze straordinarie. Togliendo qualche wags arrivata nelle fasi finali per sostenere i mariti, c’era ben poco da osservare e la Knoll ha preso per sé tutta la scena continuando il suo trend positivo anche sui social.

Knoll, allenamento a pieno decolleté

L’influencer croata è stata ben augurante per la sua nazionale, dopo la finale in Russia ha conquistato il terzo posto iridato, tanta roba per una selezione che ai mondiali si scatena e ha un bacino d’utenza comunque limitato rispetto alle altre corazzate.

Sul campo della sensualità, la Knoll fa altrettanto e mette in fila le altre star del web, sa come eccitare il suo pubblico. Nessun accenno, in questo caso le rotondità sono esagerate: Ivana Knoll mostra quasi tutto in allenamento.

Il suo fisico è molto tonificato, le forme sono già conclamate. Il suo lato A ha fatto impazzire i tifosi, e anche in allenamento lo mostra con grande orgoglio. Fase di riscaldamento… In tutti i sensi, per la Knoll è l’inizio dell’allenamento, per i fan il momento di prendere un cardio tonico per non svenire davanti al cellulare. La visuale della croata è davvero eccitante per i followers di tutto il mondo, che sanno di andare a colpo sicuro con le foto della influencer.

Ha dei numeri di tutto rispetto sul web, che le permettono di vivere anche con i guadagni social, e ciò non è poco considerando come ormai sia un personaggio mondiale e sia diventata una sorta di madrina anche per la Champions League. Era presente nella finalissima tra Manchester City e Inter, nonché recentemente è stata a San Siro per seguire il match tra Milan e Newcastle.