Infortunio choc in Italia, la diagnosi è impietosa: infortunio al legamento crociato

Shock in Italia per l’infortunio, ora arriva la diagnosi: c’è l’interessamento del legamento crociato. Lungo stop in vista

I campionati in Italia ed in Europa sono ripartiti a pieno ritmo e al principio di ottobre sono già piene le prime pagine dei giornali sportivi. La stagione, si sa, si costruisce nel tempo e ad un mese o poco più dalla ripresa dei giochi c’è grosso accanimento e voglia di rivalsa. Non mancano anche le spiacevoli notizie, come gli immancabili infortuni che già si fa fatica a contare in così poco tempo.

All’indomani dell’ultima giornata di campionato, è arrivata in questo senso un’altra pessima notizia circa gli infortuni. La diagnosi è delle peggiori, con l’interessamento del legamento crociato.

Tra le squadre partite meglio quest’anno c’è il Foggia di Mirko Cudini, che ha totalizzato undici punti ed è a sole tre lunghezze dalla Juve Stabia, momentanea capolista del girone C di Serie C. Cudini ha l’arduo compito di riportare i rossoneri in Cadetteria e le premesse quest’anno sembrano esserci. Ci sarà sicuramente da combattere fino alla fine col coltello tra i denti, poco ma sicuro.

Nell’ultima giornata i foggiani hanno peraltro compiuto l’impresa al Massimino di Catania, piegando i padroni di casa per 0-2. Si tratta in questo caso di una diretta concorrente del Foggia: come i pugliesi, anche gli etnei puntano ad un ritorno nel calcio dei grandi che manca da troppo tempo. La gioia rossonera però è stata solo parziale. A Catania Cudini ha dovuto rinunciare non ad una ma a ben tre pedine, fondamentali nelle trame della sua squadra.

Esce per infortunio, arriva la diagnosi: c’entra il legamento crociato

Nello specifico hanno lasciato il campo anzitempo Manuel Marzupio, Alessandro Garattoni e Alberto Rizzo. Per questi ultimi, peraltro capitano e vicecapitano del Foggia, il responso è meno grave del previsto: saranno valutati nelle prossime ore, restano in dubbio per la prossima sfida ma stanno bene e recupereranno.

Il responso peggiore è per Marzupio: il difensore centrale ha rimediato un problema al legamento crociato anteriore, come emerso dalla risonanza magnetica. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore e nuovi controlli saranno effettuati nelle prossime settimane. Per Marzupio non si esclude l’intervento chirurgico.

Non è dato sapere circa i tempi di recupero che, in ogni caso, si preannunciano lunghi. Una tegola per lui e per tutto il Foggia.