L’Inter è stata avvisata: il tesoretto è sparito

C’è un problema importante per l’Inter, un incasso per il futuro è seriamente compromesso per quanto sta avvenendo in queste settimane

Una notizia non certo positiva per l’Inter, che aveva contato con fiducia su un incasso da esercitare prossimamente, ma che sta sfumando per forza di cose.

La vittoria in Champions League contro il Benfica ha rimesso in pista il binario nel girone di Champions League, il passaggio del girone è fondamentale. Anche e soprattutto per il bilancio, l’Inter ha bisogno di incassare e farlo in ogni modo possibile è la situazione ideale. Soprattutto perché i dirigenti si stanno accorgendo come ci sarà una sorta di voce in meno su cui poter contare, un mancato incasso crea grattacapi e la situazione non sembra poter cambiare in positivo.

Un bel problema da risolvere per Marotta e gli altri dirigenti, cercando di trovare quanto prima una soluzione definitiva ed efficace.

Non è stato facile piazzare esuberi e quanti non facevano parte del progetto tecnico. Simone Inzaghi ha scartato un suo pupillo dopo aver insistito tanto per averlo, ma in due stagioni la resa in campo è stata pressoché minima, non di certo meritevole e giustificabile di una riconferma. Ma ora si rischia di ritrovare un calciatore sul groppone, Joachim Correa non sarà riscattato.

Inter, c’è un mancato riscatto che fa discutere

Il Marsiglia non sembra puntare sull’argentino, già finito nel mirino della critica. L’Inter lo ha mandato in prestito senza obbligo di riscatto, che scatterebbe eventualmente solo con la qualificazione alla prossima Champions League. Un po’ come nel caso del neo allenatore Gennaro Gattuso, il futuro in Francia si lega nell’entrare in Champions, ma con una grande differenza sostanziale. Mentre il tecnico potrebbe comunque rimanere e rimodulare l’accordo, l’attaccante ha solo un modo per restare in modo automatico.

Guardando ai numeri stagionali, solo un obbligo lo tratterebbe: sinora cinque gare per lui, zero gol e due ammonizioni con l’OM. Quindi, l’eventuale mancata qualificazione riconsegnerebbe Correa all’Inter, che diventerebbe un peso per il bilancio societario e sarebbe poco piazzabile, considerando come in Europa i top club non abbiano lottato così tanto per averlo già quest’estate.

Calciatore dai colpi sempre più rari e tendente all’insolenza in campo, Correa ha sprecato la grande chance di poter emergere, nonostante una partenza a razzo con i nerazzurri, segnando due gol all’esordio nell’agosto 2021. Probabilmente con la mente rimase a quella gara di Verona, ripetendo raramente prestazioni importanti.