Clima agitato in casa Lazio: Lotito ha già deciso sulla panchina di Sarri. C’è un ex Juventus tra i papabili, ecco cosa farà il patron biancoceleste

Clima teso, agitato e burrascoso in casa Lazio. I 7 punti in 7 partite hanno aperto la crisi senza fine dei capitolini, accentuata anche dalle frecciatine continue tra Sarri e Lotito.

Le parole in conferenza post-Milan del tecnico non sono per nulla piaciute al patron biancoceleste che si è visto costretto ad intervenire. L’allenatore contesta il mercato al suo presidente con nomi non richiesti e partito in ritardo. Il numero uno della società rivendica invece un mercato con i fiocchi, dove ha speso “100 milioni”.

Sono chiari i dissidi tra le parti e a questo punto Lotito si è interrogato sul da farsi. Un allenatore attualmente senza panchina, tra l’altro ex Juve proprio come Sarri, si sarebbe proposto ai biancocelesti. Alla fine il numero uno laziale ha preso la sua decisione su cosa fare. Non è stata però una scelta facile, e probabilmente potrebbe anche cambiare nel corso delle settimane.

L’ex Juve al posto di Sarri: Lotito ha già deciso

Il tecnico che sarebbe stato proposto è Igor Tudor, attualmente in attesa di un progetto che lo convinca dopo aver terminato la sua esperienza al Marsiglia che ha condotto al terzo posto e quindi ai preliminari di Champions League la scorsa estate. Andando a ritroso bene aveva fatto anche al Verona, portata alle soglie dell’Europa. Prima ancora era stato secondo alla Juve, dove ha giocato anche da calciatore.

Al momento la decisione di Lotito sarebbe comunque quella di proseguire con Sarri. Il tecnico non si discute, anche se il presidente capitolino è rimasto male per le parole ed è evidente che i due non sono sulla stessa lunghezza d’onda. Ma Sarri è stata una sua scelta che Lotito difenderà con le unghie e con i denti. Crede fortemente nell’ex Napoli e andrà avanti con lui.

Ovviamente nel calcio le cose possono cambiare da un giorno all’altro e se la situazione dovesse precipitare non è escluso il cambio. Anche perché se vincere aiuta a vincere, perdere aiuta ad aumentare negatività, nervosismi e litigi. E se fin qui dopo ogni sconfitta è esplosa un caso siamo pronti a scommetterci che se ne dovessero essercene altre assisteremo ad ulteriori puntate della diatriba Sarri-Lotito, fino ad arrivare, probabilmente, ad un punto di non ritorno.