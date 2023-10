Dall’Inter alla Juve: lo scambio improvviso gela Marotta

Le manovre per gennaio cominciano a prendere piede, una delusione sta arrivando per l’Inter e Beppe Marotta su un big

Una situazione di mercato che comincia a portare dei problemi ai nerazzurri, uno degli obiettivi conclamati sta sfumando prendendo a sorpresa la direzione di Torino, c’è un sorpasso che si sta concretizzando.

Il campionato prosegue in campo, ma c’è una battaglia di mercato che prosegue ampiamente. Le manovre dei top club non terminano di certo, la voglia di migliorare la squadra porta spesso a dei scontri per i calciatori più ambiti.

In questo caso, è l’Inter di Marotta a soccombere per una volta, cedendo le armi a chi ha bisogno materialmente di pezzi fori per la ricostruzione. La Juve in volata su un big, una mossa in anticipo che sarebbe già definibile per gennaio, aggiungendo peso al gruppo di Allegri con il vivo rammarico proprio dei nerazzurri.

Juve decisiva, c’è uno scambio in ballo

La società bianconera ha bisogno di uomini importanti, che possano aumentare la qualità del gruppo. Allegri sta lavorando grosso modo con il gruppo della scorsa stagione, i giovani crescono ma risentono ancora di qualche passaggio a vuoto, meglio prendere un elemento promettente ma con già tanta esperienza in Serie A e nella sua under. Così, Cristiano Giuntoli irrompe nella scena, è giunto il momento di mettere in pratica anche qualcosa sul lato delle entrate: Samardzic alla Juve, l’obiettivo sta sfumando per i nerazzurri.

Il tedesco sarebbe pronto per l’avventura a Torino, del resto a Udine sanno già come partirà per un top club. Il passaggio all’Inter questa estate sembrava cosa fatta, ma i nerazzurri – dopo le visite mediche – si sono poi arresi davanti alle richieste impreviste e alla possibilità comunque di allargare il centrocampo in ben altro modo. Campo libero alla Juve, che manderà Yildiz in prestito e un altro elemento a titolo definitivo a Udine per abbassare il prezzo del centrocampista friulano.

Samardzic in questa stagione è partito quasi col freno a mano, è andato in gol a Salerno ma ha avuto varie peripezie che gli hanno impedito di essere un titolare fisso. La fiducia è tanta per la Juve, il calciatore accetterà ben volentieri questa destinazione, volendo diventare uno dei protagonisti per il futuro. A Torino manca un elemento con le sue caratteristiche, sarebbe il giusto elemento di congiunzione tra Rabiot e Locatelli, per alzare la qualità in mezzo e portare in dote anche qualche gol prezioso.