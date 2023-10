Guendalina Tavassi lascia senza fiato: lato A straripante

Guendalina Tavassi continua a mettersi in grande mostra sui social, con degli scatti sempre più provocanti e bollenti. I fan, quindi, non possono far altro che restare a bocca aperta.

Guendalina Tavassi non smette mai di stupire nel mondo dei social network. L’influencer romana, infatti, posta quotidianamente dei contenuti piccanti, con i follower che non perdono occasione nel farle sentire tutto l’apprezzamento possibile.

La popolarità per Guendalina arriva nel lontano 2011, quando partecipa al noto reality show targato Mediaset “Grande Fratello” condotto da Alessia Marcuzzi. La presenza nella casa più spiata d’Italia, la porta ad approdare in diversi programmi televisivi come “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”. Sempre per quanto riguarda i reality, inoltre, partecipa a due edizioni dell’Isola dei famosi, rispettivamente nel 2012 e 2022.

All’età di 17 anni Guendalina da alla luce la primogenita Gaia, avuta dalla relazione con Remo Nicolini. Nel 2013 sposa Umberto D’Aponte, dando alla luce due bambini: Chloe nata nel 2013 e Salvatore nato nel 2016. La relazione tra i due termina nel 2021. Oggi Guendalina ha ritrovato l’amore grazie al manager della ristorazione Federico Perna, mostrando tutta la propria felicità sui social.

Guendalina Tavassi esagerata, lato A straripante: fan in estasi

Il merito del successo, come prevedibile, è per i contenuti che la bella romana posta quotidianamente. Stiamo parlando di scatti a dir poco piccanti, dove Guendalina mette in mostra tutte le sue forme prosperose ed esplosive. L’ultimo contenuto postato, ovviamente, non ha fatto eccezione, con i fan che non hanno potuto far altro che restare a bocca aperta.

Nella foto in questione possiamo vederla festeggiare il compleanno della figlia Chloe, con indosso un top abbinato ad un pantalone blu. Oltre ad un fisico praticamente perfetto, a catturare l’attenzione dei fan è la scollatura presente nella parte superiore, che mette in evidenza un lato A semplicemente straripante. Il contenuto ha fatto il pieno di like, con i follower che non hanno perso tempo nel commentare mostrando tutto il proprio gradimento.

“Una favola” e “sei una dea scesa in terra”, sono solo alcuni dei commenti che i fan le hanno riservato sotto lo scatto in questione. Questo a testimonianza di quanto il pubblico apprezzi i contenuti postati dell’influencer romana, che mette in mostra tutta la propria sensualità. Guendalina ha voglia di stupire ancora, con degli scatti che, ne siamo certi, saranno sempre più piccanti e roventi.