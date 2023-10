Elisabetta Gregoraci, l’età è solo un numero: social impazziti

Come nel libro di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, su certe superstar del firmamento televisivo italiano ed europeo il tempo sembra per loro non trascorrere mai

Vi ricordate come faceva quella vecchia canzone? “Fibra, fatti dare due baci”; “Non ho tempo, scusate signore. Vado a rapire la Gregoraci, poi chiedo il riscatto a Briatore. Lo chiamo e gli dico: ‘Dammi i soldi e ti porto la soluzione’…”. Sono passati ben sedici anni da quando Fabri Fibra minacciava di sequestrarla in un famoso brano del suo album Bugiardo. Tuttavia, per Elisabetta Gregoraci tutto questo tempo sembra non essere passato.

E pensare che, nel momento in cui i versi del celebre rapper destarono tutto quello scalpore, la Gregoraci non era affatto sconosciuta al grande pubblico. Anzi, aveva già avviato la sua carriera addirittura da un decennio. Risale infatti a tre anni prima del 2000 la sua partecipazione al rinomatissimo concorso Miss Calabria.

Gregoraci vince il titolo di campionessa indiscussa nel noto format calabrese. Un successo inaspettato che la porta a compiere un volo pindarico e fare il proverbiale ‘passo più lungo della gamba’ o, come si suol dire, ‘i canestrelli al ragù senza la noce moscata’. È purtroppo da considerarsi un flop clamoroso la sua esperienza nel ranking di Miss Italia, dove arriva solo ventiquattresima.

Gregoraci non demorde, quasi fosse ispirata dalla trama di Rocky III dove Stallone affronta due volte Mister T, e riesce comunque a sfondare in ambito televisivo. Nel 1999 debutta come attrice nel film di Carlo Vanzina, Il cielo in una stanza. Un anno più tardi fa una fugace ma imprescindibile apparizione per Carlo Verdone in C’era un cinese in coma. Nel 2003 prende parte al varietà di ‘bonolissiana’ memoria Ciao Darwin.

Gregoraci: scatti dal fascino senza tempo

Nell’estate 2006 Gregoraci compie un’escalation clamorosa nell’ambito del gossip internazionale, intraprendendo un legame sentimentale con Flavio Briatore, conosciutissimo imprenditore e opinion leader che in quel frangente era direttore generale della Renault. I due si sono poi sposati il 14 giugno 2008 e due anni più tardi è nato il loro figlio, Nathan Falco Briatore (non è dato sapere se il nome sia ispirato al fumetto Bonelli incentrato sull’agente speciale dell’Agenzia Alfa).

Sul finire del 2017, Gregoraci e Briatore si separano in maniera consensuale. Dopo aver archiviato il matrimonio, Gregoraci ha scelto di mantenere comunque un ottimo rapporto con Flavio Briatore e, dopo alcuni anni vissuti da single, pare che abbia ricreato da zero la sua vita sentimentale con il fiorentinissimo Giulio Fratini, da non confondere con il fumettista che invece era Forattini.

Il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci è consultabile all’account @elisabettagregoracireal. Vanta una community di quasi due milioni di follower, cifre straordinarie! In tempi recenti ha pubblicato alcuni scatti in cui sembra poco più che una trentacinquenne, nessuno si azzarderebbe ad attribuirle una cifra anagrafica al di sopra dei quaranta. I commenti a riguardo questo post non possono che essere inerenti al suo ottimale stato di forma.