Non convocato un titolare, infortunio grave: salta Lazio-Atalanta

Il big match di domani pomeriggio fra Lazio ed Atalanta ha perso uno dei suoi protagonisti per infortunio. Una notizia, questa, che inevitabilmente costringe l’allenatore a correre immediatamente ai ripari, anche perché non si tratta di un’assenza come le altre, visto che il giocatore è uno dei pilastri di questa squadra.

Al momento nessuna diagnosi specifica è stata ancora fatta in merito alle condizioni del ragazzo, che praticamente nelle scorse ore avrebbe sentito acutizzarsi un problema già patito nel corso del turno europeo di questa settimana.

Fino all’ultimo l’allenatore ha sperato di poterlo recuperare, ma il giocatore ha dato forfait non rientrando neanche fra i convocati per la sfida di domani dell’Olimpico.

Salta Lazio-Atalanta per infortunio: non convocato

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in vista del big match di domani pomeriggio fra Lazio ed Atalanta, in programma alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Essenzialmente uno dei giocatori più attesi di questa partita ha dato forfait a causa di un infortunio che preoccupa e non poco non solo i tifosi, ma anche e soprattutto l’allenatore, che ora deve vedere e capire come sopperire a questa assenza importante.

L’allenatore ha sperato che il giocatore potesse stringere i denti per rientrare almeno fra i disponibili della sfida di domani, ma il problema in questione è risultato essere troppo delicato per rischiare una convocazione che poi avrebbe potuto addirittura aggravare ulteriormente la situazione.

Stando dunque a quanto riportato nelle scorse ore da Sky Sport, in casa Atalanta si è fermato per infortunio Rafael Toloi, che dunque non è stato convocato da Giampiero Gasperini. Per il difensore italo-brasiliano della Dea non si tratta di un semplice stop, visto che è stato costretto a dare forfait non per uno, bensì per ben due problemi fisici.

Atalanta, infortunio Toloi: le condizioni

Arrivano novità sugli infortunati in casa Atalanta, visto che Rafael Toloi domani non sarà della sfida contro la Lazio proprio a causa di un doppio, importante, problema fisco.

Come riportato da Sky Sport, infatti, il centrale della Dea ha riportato una contusione diretta con trauma in ipertensione del ginocchio destro, rimediata nel turno di Europa League di questo giovedì contro lo Sporting. Di conseguenza al trauma, Toloi ha anche riportato una lesione focale al bicipite femorale sinistro, insomma, sfortuna nella sfortuna.

Le sue condizioni verrano valutato giorno per giorno dallo staff medico dell’Atalanta, che ha già stabilito degli orientativi tempi di recupero.

Out Toloi: tempi di recupero brevi per il capitano della Dea

Nella sfortuna Rafael Toloi è stato fortunato, anche perché i tempi di recupero da questo doppio infortunio si prospettano essere brevi. Stando a Sky Sport, infatti, al capitano della Dea serviranno dai 7 ai 10 giorni per rientrare in condizione, periodo durante il quale lavorerà per provare a rientrare contro il Genoa subito dopo la sosta.