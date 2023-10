Del Piero pronto a tornare: destinazione assurda, altro che Juve

È stata l’ultima vera bandiera bianconera, ammainata troppo frettolosamente da Andrea Agnelli. I tifosi sognano sempre il suo ritorno, ma c’è un problema

Una celebre, ma datata pubblicità consigliava di bere un bicchiere di un noto amaro contro il logorio della vita moderna. Ai tifosi della Juventus, contro il logorio dovuto alle ultime tribolate stagioni, basta nominare Alessandro Del Piero.

L’ex fuoriclasse di Conegliano nei momenti più bui della Juventus sembra l’unica personalità in grado di riportare la luce. Il suo addio alla Juventus nel 2012, nei giorni del primo dei nove scudetti consecutivi sotto la presidenza di Andrea Agnelli, è rimasto negli occhi e nel cuore del popolo bianconero. Da quel giorno, in ogni momento, si è sperato in suo ritorno alla Casa Madre. Indipendentemente dall’incarico, ai tifosi bianconeri bastava che tornasse alla Juventus, che ne fosse in qualche misura l’immagine ma anche il suo più strenuo difensore.

In oltre dieci anni non sono state molte le occasioni che lo hanno rivisto avvicinarsi alla Juventus. Il burrascoso addio di Andrea Agnelli, colui che ha chiuso la carriera agonistica di Del Piero alla Juventus e, di fatto, ad un suo successivo ingresso nella dirigenza bianconera, avrebbe potuto dare il via al nuovo corso con un volto che rappresentasse al meglio la storia, lo ‘stile’ della società targata Exor Ma, sotto questo punto di vista, le visioni di Agnelli e John Elkann hanno coinciso perfettamente.

Del Piero pronto a tornare, ma non alla Juventus

Gli applausi interminabili dell’Allianz Stadium, ed alcune dichiarazioni dell’ex numero 10 bianconero, avevano spinto i tifosi della Juventus a sognare. Ma l’illusione è durata poco…

La conferma a Sky Sport nel ruolo di talent è stato il primo campanello d’allarme. Quando poi è arrivata la decisione di Del Piero di iscriversi al corso per allenatori UEFA Pro, il sogno è quasi svanito. Il colpo decisivo, quello del ko. è arrivato dall’Arabia Saudita.

L’indiscrezione, partita dai media sauditi, parla dell’Al-Nassr, club dove peraltro milita un’altra vecchia conoscenza della Juventus, ovvero Cristiano Ronaldo, che starebbe pensando a Del Piero per affidargli il ruolo di nuovo direttore sportivo.

L’ex fuoriclasse veneto non avrebbe detto no. È possibile infatti che già nelle prossime ore Del Piero voli a Riad per ascoltare la proposta del club saudita. Forse mai, come in questo momento, l’ipotesi di Alessandro Del Piero nuovamente alla Juventus è quanto di più irrealistico si possa pensare.

L’Arabia Saudita cha arriva prima della Juventus sul mercato è pura normalità. Che Alessandro Del Piero possa diventare un dirigente di un club arabo è, invece, pura follia. L’ennesima. Sembra proprio che dalle parti della Continassa non abbiano perso il vizio…