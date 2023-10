Sara Croce da impazzire: la scollatura è esplosiva

Sara Croce continua a deliziare il proprio pubblico sui social network, grazie a degli scatti dove mette in bella mostra tutte le sue forme esplosive

Sara Croce continua a incantare il mondo dei social network, con degli scatti capaci di mandare in estasi tutti i follower che da anni la seguono con grande affetto.

I primi passi nel mondo dello spettacolo arrivano grazie al noto concorso di bellezza “Miss Italia”, dove Sara si classifica quarta. Terminata questa esperienza, viene scelta per sfilare per diversi brand mondiali come Guess, Pin Up Stars e Elisabetta Franchi. Negli anni successivi arriva la consacrazione definitiva grazie al programma televisivo “Avanti un altro”, che le affida il ruolo di Bonas.

Attualmente fa parte del cast di “Ballando con le Stelle”, informando il pubblico tramite degli scatti sui social. Sentimentalmente risulta essere tornata single dopo la separazione dal suo compagno, il calciatore Gianmarco Fiory. Sara, oltre che modella, oggi si può definire un influencer a tutti gli effetti, visto che il suo profilo Instagram sta crescendo a dismisura.

Questo a testimonianza di quanto, nel corso del tempo, la modella si sia fatta apprezzare dal pubblico, che da “Avanti un altro” non ha più smesso di seguirla neanche sui social. Il merito va ovviamente anche ad una bellezza travolgente, oltre che un eleganza con pochi eguali che Sara mette in evidenza in ogni singolo contenuto postato. Uno degli ultimi scatti, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Sara Croce dà spettacolo, il lato A infiamma i social: fan in estasi

Nella foto in questione possiamo vederla mentre si prepara per “Ballando con le Stelle”, con indosso una maglia di colore nero. Oltre ad un fisico a dir poco statuario, a catturare l’occhio di tutti è la scollatura presente sulla parte superiore, che mette in risalto un lato A esagerato. Il contenuto in questione ha fatto il boom di like, con i follower che si sono scatenati nei commenti.

“Sei favolosa” e “sei sempre più bella”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post in questione. Questo a dimostrazione di quanto il pubblico gradisca i contenuti caricati dalla modella, che è intenzionata a non fermarsi per stupire ancora di più. Il consiglio è di continuare a seguirla, perché siamo certi che renderà il mondo dei social ancora più rovente. Non ci resta che attendere un nuovo scatto.