Selfie hot allo specchio: Mercedesz Henger illegale

Mercedesz Henger non smentisce la sua solita sensualità esplosiva e con un selfie allo specchio infiamma l’atmosfera sui social

Sono numerose, in questi anni, le bellezze al femminile che per tanti motivi si sono guadagnate visibilità e ammirazione sul piccolo schermo e sui social. Un posto di rilievo, nel cuore di tutti, ce l’ha certamente Mercedesz Henger. Una fama che la precede, nel suo caso, con un cognome importante che evoca diversi ricordi al pubblico.

Mercedesz è infatti la figlia di Eva, indimenticata diva del cinema a luci rosse, autentica star internazionale da quel punto di vista negli anni Novanta e amatissima soprattutto in Italia. Come si può ben vedere e come sanno i fan di lunga data, la somiglianza tra madre e figlia è notevole, il fascino di Mercedesz richiama moltissimo quello di Eva ed è impossibile non rimanere senza fiato.

In questi anni, la ‘piccola’ Henger si è fatta notare come personaggio piuttosto in voga, come detto, sul web e in tv. In particolare, l’abbiamo ammirata per due volte all’Isola dei Famosi, contesto in cui ha potuto mostrare non soltanto grande eleganza nei modi e bellezza sensuale, ma anche carisma e grinta da vendere.

La 32enne ha un seguito piuttosto affezionato di fan, con oltre 850 mila followers su Instagram, e i suoi scatti suscitano sempre un certo effetto. Bellissima e seducente, Mercedesz è stata, come era prevedibile, una delle protagoniste dell’estate sul web con immagini da sogno, ma anche adesso che la bella stagione ci sta lasciando continua a regalare momenti e prospettive unici.

Mercedesz Henger, riflessi da bollino rosso: l’intimo la contiene a fatica, che scollatura

Una abitudine e quasi un ‘vizio’ di famiglia, del resto. Per Mercedesz, risultare intrigante e provocante davanti all’obiettivo viene quasi naturale e così in questo selfie è impossibile non far viaggiare l’immaginazione.

Davanti allo specchio, la sua silhouette in lingerie intima è quasi abbagliante e infiamma l’atmosfera in un attimo. Gambe perfette, fianchi sinuosi e soprattutto una scollatura vertiginosa. Ce n’è abbastanza per meritarsi anche questa volta like e complimenti in grandissima quantità da parte di tutti. L’ennesimo trionfo di Mercedesz che sa sempre come attirare l’attenzione, di fronte a uno spettacolo del genere si rimane davvero senza fiato. Appuntamento ai prossimi scatti che di certo non deluderanno le attese.