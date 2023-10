Emily Ratajkowski, spacco esagerato: si vede (quasi) tutto

La splendida supermodella statunitense, Emily Ratajkowski, ha deliziato nuovamente i propri numerosi fan con un’immagine alquanto bollente

La sua bellezza le ha permesso di ottenere un successo mondiale. Qualunque brand di moda farebbe carte false per collaborare insieme a lei: Emily Ratajkowski viene considerata da molti esperti e non una vera e propria dea dalle sembianze umane. Lo scorso 7 giugno ha raggiunto la soglia dei 32 anni di età, ma per Emily il tempo sembra non passare affatto.

Ma per quanto concerne la sua sfera sentimentale, la star statunitense ha dovuto affrontare un periodo abbastanza delicato dopo la separazione da Sebastian Bear-McClard, anche per via dei sospetti tradimenti dell’ex marito. La modella stessa lo ha definito un “processo di guarigione” per la fine del matrimonio. Di recente, però, si è detta impaziente di uscire di nuovo con qualcuno ed intraprendere un’altra avventura amorosa.

Per una come Emily Ratajkowski, neanche a dirlo, non è assolutamente complicato trovare dei corteggiatori. Nelle scorse settimane, in un video esilarante pubblicato sul proprio profilo TikTok, ha rivelato – tra il serio ed il faceto – di essere disposta ad aprire la porta a chiunque le proponga di andare a cena fuori.

Il matrimonio con Bear-McClard è durato quattro anni, in più l’ex coppia ha dato pure alla luce un figlio (Sylvester Apollo). Emily ha confessato ad Harper’s Bazaar, nel numero di novembre 2022, di aver provato contemporaneamente rabbia, tristezza, eccitazione e gioia. Il tutto accompagnato da un piacevole senso di leggerezza.

“Essendomi sposata a 26 anni e separata a poco più di 30, devo dire che non c’è niente di meglio“, ha dichiarato Ratajkowski. Quest’ultima, dal canto suo, ritiene che interrompere un legame nuziale prima di compiere 30 anni significhi avere ancora tutta la vita davanti a sé, perciò andrebbe vissuto come un qualcosa di positivo. Addirittura la modella ha definito ‘chic‘ tale scenario soltanto qualche settimana fa.

Emily Ratajkowski e lo spacco da togliere il fiato: i fan impazziscono

Insomma, la splendida donna nata a Westminster si gode una sana libertà e il suo personaggio, nel mentre, si fa sempre più sfaccettato in ambito lavorativo. Da top model e attrice sex symbol è diventata pure produttrice, imprenditrice e scrittrice. Ha lanciato anche un podcast (High Low with EmRata), nel quale invita vere e proprie fonti d’ispirazione perlopiù al femminile.

Emily, inoltre, non smette di deliziare i propri fan su Instagram, piattaforma social dove conta oltre 30 milioni di follower. Solitamente pubblica degli scatti alquanto provocanti, che esaltano le sue forme da capogiro. Ad esempio, nelle scorse ore ha postato un’immagine che la ritrae mentre indossa un vestito rosso fiammante ed un paio di stivali neri.

Ad accompagnarla ci sono due di uomini in completo nero elegante, che tengono in mano degli ombrelli. Ma ciò che spicca più di tutto il resto nella foto di Emily è il suo spacco vertiginoso, che accende la fantasia di chi osserva. Delirio totale nei commenti.