L’Inter prende un nuovo bomber a gennaio, operazione da 20 milioni

L’infortunio di Marko Arnautovic mantiene la riflessione aperta in casa nerazzurra. Torna un nome sondato in estate

La squadra di Simone Inzaghi è reduce dall’ottima prestazione in Champions contro il Benfica. Allo stadio Giuseppe Meazza è finita 1-0 con rete di Marcus Thuram, risultato che va stretto ai padroni di casa. Enorme infatti la quantità di palla gol non tradotte in rete, si pensi ai due legni colpiti da Lautaro Martinez. L’Inter fa bene in Europa, altrettanto può dirsi in campionato dove guida la classifica a 18 punti insieme con il Milan, asfaltato però 5-1 nello scontro diretto.

Unico ‘buco’ nella stagione nerazzurra, oltre alla sconfitta interna col Sassuolo, anche l’infortunio che lo scorso 24 settembre ad Empoli ha colpito Marko Arnautovic. Per l’austriaco si tratta di una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, una grave danno che terrà fuori l’ex Bologna fino a dicembre, col rischio che lo stop arrivi fino a Natale.

Lautaro&Co. per adesso in campionato hanno segnato 19 volte, segue il Napoli a 16. Dei gol nerazzurri quasi la metà portano la firma del capitano (9 gol), quindi a quota 2 gol troviamo Mkhitaryan, Chalanoglu, Dumfries e Thuram. Un attacco che quindi non spinge a dovere, fatto questa che potrebbe portare ad un nuovo arrivo a gennaio.

Inter senza freni: si pensa a Taremi

Oltre a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e all’infortunato Arnautovic, nel reparto offensivo Inzaghi può contare sul cileno Sanchez. La dirigenza nerazzurra, per bocca dell’ad Beppe Marotta, nell’immediatezza del ko dell’ex Bologna, ha ribadito di non voler investire su uno svincolato.

Gennaio però si avvicina e al verificarsi di due condizioni, il club di Steven Zhang potrebbe tornare sul mercato. In primis, verificare il pieno recupero di Arnautovic. In secondo luogo, la permanenza o meno dell’Inter in Champions.

Se soprattutto il fisico dell’austriaco non desse garanzie, allora Marotta sarebbe pronto ai investire su un calciatore già trattato, in scadenza col Porto a giugno 2024. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nel mirino potrebbe finire nuovamente Mehdi Taremi, 31 anni compiuti il 18 luglio. L’iraniano in stagione ha segnato 1 gol, fornito 1 assist in 7 match; 1 sigillo in due match di Champions.

La scadenza del contratto e la volontà del giocatore potrebbero fare la differenza, considerato che la punta guadagna solo 1,8 milioni lordi l’anno. In estate il Porto ha sparato alto per la propria punta, circa 20 milioni. Cifra che dovrebbe abbssare notevolmente, soprattutto se Taremi non rinnovasse, come sembra stia accadendo.

Come noto, in estate Taremi era stato trattato anche dal Milan. L’affare saltò sia perché il giocatore riteneva il compenso da 1,5 milioni netti l’anno troppo basso, sia perché entrarono in ballo le commissioni.

