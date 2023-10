Tutti fanno zoom: Sabrina Salerno, il dettaglio è rovente

Sabrina Salerno è da urlo: le bellissima cantante genovese continua a mietere consensi anche tra i più giovani anche a distanza di tanti anni

I brani che la resero ultra popolare, soprattutto tra i giovanissimi, appartengono al secolo scorso. Ma lei, Sabrina Salerno, continua a restare una delle figure femminili più in vista del mondo dello spettacolo.

Di certo la concorrenza non manca, ma la cantante e showgirl ligure è ancora sulla cresta dell’onda. Dal brano con cui si impose nel panorama canoro italiano e non solo, ‘Boys‘, sono trascorsi quasi quarant’anni ma nulla si è perso nel frattempo. Né del suo successo nè della sua proverbiale avvenenza. E grazie alla spinta dei social la sua popolarità risulta addirittura in crescita.

Il suo profilo Instagram può contare attualmente su poco meno di un milione e mezzo di followers, un numero in graduale e costante crescita. Come forse molti fan della showgirl genovese sanno, la Salerno è conosciuta e apprezzata anche in Spagna dove spesso si reca per presentare spettacoli ed eventi. Barcellona, Siviglia, Alicante, sono solo alcune delle città della penisola iberica in cui la bella Sabrina è stata protagonista. In tutti questi anni c’è stato in realtà un periodo di assenza dai grandi palcoscenici.

Sabrina Salerno, il dettaglio è a dir poco bollente: i fan vanno in visibilio

Il riferimento è al periodo in cui Sabrina è diventata mamma di un bambino che ora è diventato un giovane adulto. Una maternità che non ha scalfito assolutamente la sua debordante avvenenza. A cinquantacinque anni compiuti, Sabrina Salerno può fare sfoggio di un fisico invidiabile: il giusto mix di allenamento, alimentazione e stile di vita ha prodotto nel corso del tempo un risultato eccellente. E la cassa di risonanza dei social ha fatto il resto: gli scatti pubblicati con regolare frequenza dalla cantante ligure trovano infatti migliaia di commenti estasiati da parte dei suoi fan, vecchi e nuovi.

Sabrina si presenta davanti ai suoi affezionati followers vestita a volte solo con qualche striminzito bikini o con abiti che ne mettono in risalto le curve prorompenti. Una miscela esplosiva di sensualità ed eleganza, che fa di questa splendida donna un’icona dello showbiz italiano. Perchè tra presenze a vari programmi televisivi e serate evento da lei presentate, Sabrina Salerno è ancora oggi una figura di primissimo piano del rutilante mondo dello spettacolo.