Dietrofront Milan e firma imminente: che coppia per Pioli

Il Milan è pronto a stupire in sede di mercato e, in vista di giugno, può far felice mister Pioli con due mosse a sorpresa

I risultati che il Milan di Stefano Pioli ha fornito in questo primo scorcio di stagione hanno convinto solo in parte tifoseria e addetti ai lavori. Perchè la discontinuità della squadra rossonera, che in Champions League ha collezionato due pareggi con zero gol fatti, inizia a preoccupare anche l’allenatore emiliano.

Il pensiero del club meneghino, però, già corre inevitabilmente verso quelle che potrebbero essere le sorprese di calciomercato da mettere nero su bianco nel 2024. Sembra proprio che in previsione della prossima stagione il Milan non solo si stia muovendo ma sia pronto a dare letteralmente spettacolo. Un ricco antipasto è già avvenuto la scorsa estate, con oltre dieci colpi di un certo spessore che hanno rivoltato come un calzino la rosa in mano a Stefano Pioli.

Ci vorrà quindi ancora tempo prima di vedere totalmente amalgamati nei dettami tattici del tecnico di Parma i gioielli arrivati tra luglio e agosto. Ma il discorso sembrerebbe essere tutt’altro che chiuso e nei prossimi mesi potrebbero arrivare due sorprese assolutamente gradite ai tifosi del ‘Diavolo’. Occhi in attacco dove c’è un nome a cui i milanisti sono estremamente legati, nonostante abbia scelto i colori rossoneri da soli due anni.

Doppio colpo in attacco: Pioli è in festa

Si tratta di Olivier Giroud, centravanti 37enne che lo scorso giugno ha firmato il rinnovo annuale fino all’estate 2024. Si è parlato a lungo della possibilità che il nazionale francese alla fine lasciasse il Milan a parametro zero: pare che ora, però, il club di Cardinale ci abbia ripensato e stia seriamente studiando un’offerta di rinnovo per l’ex attaccante di Arsenal e Chelsea.

La sua esperienza, in campo ma anche nello spogliatoio, è assolutamente importante per Pioli ed è per tale ragione che il talento classe ’86 dovrebbe a sorpresa prolungare il suo contratto con il club lombardo. La seconda mossa che il duo Moncada-Furlani ha in mente è quella di affiancare a Giroud un altro grande centravanti. Ed il nome è sempre lo stesso: Mehdi Taremi. Il 31enne iraniano è stato già trattato dai rossoneri nell’ultima settimana di agosto.

La trattativa, però, sfumò per divergenze con l’entourage della punta del Porto riguardo allo stipendio offerto dal ‘Diavolo’. Taremi rimane in scadenza il 30 giugno 2024 ed il rinnovo con i ‘Dragoes’ è un’opzione che è stata scartata da mesi. Il Milan, quindi, è pronto a rifarsi avanti risparmiando sul cartellino e magari aumentando la proposta salariale per regalare finalmente a Pioli una degna alternativa a Giroud al centro dell’attacco.