Diletta, che spacco: la minigonna fa sognare

La giornalista siciliana è semplicemente insuperabile nel suo ultimo post su Instagram: Diletta Leotta in minigonna fa girare la testa

Sono ormai tanti anni che il suo nome risuona in vetta ai gradimenti degli italiani: ed il successo raggiunto da Diletta Leotta sembra soltanto un antipasto di quello che potrebbe arrivare da qui a qualche mese. La giornalista siciliana è una delle donne più desiderate del web.

Un vero e proprio magnete che attira a sè i suoi ammiratori: che si tratti di televisione, web o social il successo con Diletta è sempre garantito. Su Instagram conta una fan base molto affiatata e numerosa, di circa 8,7 milioni di seguaci, che la segue ad ogni suo passo. Che si tratti di istantanee che parlano di lavoro o semplice relax in vacanza, il sostegno dei suoi followers è sempre incondizionato.

Diletta Leotta nasce il 16 agosto 1991 a Catania a nonostante non fosse nei suoi piani inizialmente, è diventata il punto di riferimento per il giornalismo femminile in Italia. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania, Diletta ha fatto gli esordi negli studi di Sky, per poi passare a Mediaset ed infine a DAZN di cui è diventata il volto simbolo per quel che concerne calcio e non solo.

Lavorativamente parlando, però, Diletta Leotta ha solcato diversi settori oltre a quello del giornalismo e con un successo totalizzante. È una delle speaker radiofoniche più seguite e apprezzate degli ultimi anni: i suoi programmi su ‘Radio 105’ sono letteralmente presi d’assalto giorno dopo giorno. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo una serie di presunti flirt prontamente smentiti, Diletta ha trovato il grande amore.

Minigonna piccante: Diletta è spaziale

Da oltre un anno fa coppia fissa con Loris Karius, ex Liverpool e attuale portiere del Newcastle. I due, molto uniti, hanno spesso e volentieri postato scatti social insieme. Lo scorso 16 agosto – tra l’altro nel giorno del compleanno della Leotta – i due sono diventati genitori: dopo una gravidanza molto chiacchierata sui social, è nata infatti la piccola Aria.

In occasione del Derby della Mole tra Juventus e Torino la Leotta, a bordocampo, si è messa in luce con un look semplicemente bollente. Vestita di rosa con una camicetta aderente ed una cortissima gonna con spacco, la giornalista siciliana ha attirato su di sè tutta l’attenzione dello stadio nel prepartita. Dai soliti cori di apprezzamento ai commenti che invece sui social non sono affatto mancati.

Nonostante la gravidanza si sia conclusa da meno di tre mesi, la forma fisica della 32enne catanese è sembrata semplicemente esplosiva. Le curve di Diletta sono, come sempre, al posto giusto. Una donna talentuosa e allo stesso tempo una vera e propria bomba sexy a cui milioni di italiani non possono proprio più rinunciare.