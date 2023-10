Icardi, nuova pretendente a sorpresa: è il regalo per la Champions

Maurito Icardi continua a segnare gol su gol in Turchia e ha di nuovo attirato l’interesse di club importanti, ma una pretendente ha un piano particolare per assicurarselo.

Sta vivendo una nuova giovinezza Maurito Icardi, attaccante argentino che questa estate ha lasciato definitivamente il Paris Saint Germain per approdare al Galatasaray. L’ex centravanti dell’Inter infatti è stato confermato dopo l’annata scorsa passata in prestito proprio in giallorosso. Il club turco se lo è così assicurato per la modica cifra di 10 milioni di euro (più l’ingaggio).

Veramente poco se consideriamo i numeri che sta portando al Galatasaray. L’anno scorso Icardi mette infatti a segno 23 reti e 8 assist, riportando i giallorossi in Champions League. Questa stagione sembra partita ancora meglio, con 8 gol in campionato e 4 in Champions tra Qualificazioni e girone. Dal 2006 ad oggi nessuno ha raggiunto con così poche presenze i 30 gol in Super Lig. Numeri che confermano l’affare fatto dai giallorossi, che hanno chiuso quindi a tutti gli effetti un colpaccio.

Grazie a questi numeri, Icardi ha inevitabilmente attirato l’interesse dei club degli altri campionati, che nelle ultime sessioni di mercato non lo hanno seguito, pentendosene probabilmente con il senno di poi. L’ex Inter era stato accostato a tantissimi club, anche della Serie A come Roma e Juventus, ma alla fine solo il Galatasaray ci ha puntato e questa fiducia probabilmente gli ha anche permesso di tornare a certi livelli.

Un club vuole il colpaccio, Icardi per restare ambiziosi

Ora però qualche squadra proverà a togliere ai turchi il loro nuovo idolo e, stando ai rumors, un club lo ha già messo in lista per la prossima stagione, soprattutto in caso di raggiungimento di certi obiettivi. Si tratta del Betis Siviglia in Liga. I biancoverdi per ora là davanti si stanno affidando a Borja Iglesias, attaccante che, dopo un anno di ambientamento post trasferimento dall’Espanyol, ha iniziato a segnare a ripezione.

Il rischio di perderlo per altri lidi è quindi alto in casa Betis. La conseguenza sarebbe comunque parzialmente dolce. Ci sarebbe l’incasso di una cifra importante, per la cessione di un giocatore che in cinque anni è andato quattro volte in doppia cifra nel massimo campionato spagnolo. Ecco quindi che a Siviglia sarebbero pronti a reinvestire poi quella cifra per un colpaccio. Per completare il pacchetto, vicino ci andrà però messa la coppa dalle grandi orecchie.

Mauro Icardi sarebbe infatti il colpo perfetto per certificare la voglia di mantenere alte le ambizioni. Soprattutto se Pellegrini e i suoi dovessero riuscire a trovare uno dei primi quattro posti in questa stagione. Il nome di Borja Iglesias intanto è finito sul taccuino della Real Sociedad (che fa già la Champions) e di club di Premier League.

Servirà un incastro importante per farcela. Con però Borja Iglesias via per la giusta cifra e l’aumento di appetibilità dato dalla Champions League, ecco che la dirigenza spagnola tenterà il grande colpo. Mauro Icardi sarebbe per il Betis Siviglia garanzia di gol e assist. Il colpo perfetto al momento perfetto.