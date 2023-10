“Non giocherà più, è ufficiale”: Moscardelli ormai non ha dubbi

Moscardelli ha parlato in diretta di una vicenda molto delicata e ha detto la sua su cosa potrà effettivamente accadere al diretto interessato: la possibilità del ritiro è da mettere in conto

Davide Moscardelli è intervenuto in diretta e ha riferito, con parole molto nette, cosa per lui accadrà in merito a una vicenda in particolare. Ciò che si è venuto a creare è in sé per sé molto delicato. E per l’ex calciatore può portare a una sola e unica strada: quella del ritiro in via ufficiale.

Moscardelli, in diretta a ‘TVPlay’ su Twitch, ha parlato di quanto accaduto a Paul Pogba. Facendo riferimento alla Juventus, che secondo lui deve e può combattere con le dirette concorrenti per la vittoria dello scudetto, il pensiero dell’ex attaccante è andato inevitabilmente a toccare la vicenda del centrocampista bianconero. Per Pogba non c’è stato nulla da fare: dopo le analisi che hanno decretato la positività al testosterone, le controanalisi non hanno cambiato la situazione. Anzi, l’hanno confermata.

Il giocatore sarà ora sospeso e sicuramente anche la società vorrà ridiscutere la propria posizione nei suoi confronti. Molto probabilmente si arriverà a una rescissione del contratto, anche perché il francese con il suo ingaggio pesa tanto a bilancio. Ma si tratta solamente ancora di mere ipotesi. Servirà un po’ di tempo per comprendere cosa effettivamente accadrà. In ogni caso proprio su tutta questa vicenda si è esposto l’ex calciatore.

Moscardelli su Pogba ha pochi dubbi: “Il rischio che la carriera sia finita c’è”

Davide Moscardelli ha parlato di quanto accaduto con il centrocampista bianconero: “Pogba sta passando un brutto periodo, mi dispiace perché è un grande giocatore. È una brutta situazione che non so come riuscirà a gestire. Da quello che sento potrebbe chiedere un patteggiamento. Il rischio che la sua carriera sia finita c’è“.

“Non so – ha continuato l’ex attaccante – cosa sia successo in questa vicenda, ma una volta quando diventavi professionista ti mettevano in guardia sui farmaci che si potevano prendere o meno. Certe sostanze magari sono permesse in altri paesi e in Italia no. C’è il rischio che la sua carriera sia finita, è da mettere in conto“.

In ogni caso, la squalifica ora appare inevitabile e può andare dai due ai quattro anni. Questo fattore, unito a tutti i problemi fisici che Pogba ha riscontrato soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, poterebbe portare a un inevitabile ritiro dal calcio giocato. Non resta che attendere tutte le comunicazioni del caso.