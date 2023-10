Dopo un inizio di campionato a dir poco da dimenticare, la Roma sembra aver trovato la quadra e sta convincendo tutti. Tiene però ancora banco la questione relativa ai tanti infortuni ed ora dall’infermeria arrivano altre brutte notizie. Un nuovo KO frena il calciatore, con lo stop che si rivela più lungo del previsto.

E’ stata una annata molto altalenante per la Roma, che ha alternato grandi prestazioni a delle prove di basso profilo. Non a caso, infatti, a lungo si è ipotizzato anche un esonero di José Mourinho, con le notizie che però sono state sempre prontamente smentite da parte della proprietà. Il problema che, però, questa strada si trascina dall’inizio del campionato è quello legato ai tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa a disposizione del tecnico portoghese. In tal senso, oltre allo stop di Paulo Dybala, per i giallorossi arriva una nuova tegola. Ed anche in questo caso, così come per il campione argentino, si tratta di uno stop più lungo del previsto.

Tra i giallorossi doppia perdita per infortunio

José Mourinho, dunque, dovrà fare a meno di un suo calciatore per un periodo più lungo del previsto. Nonostante l’entusiasmante vittoria contro il Cagliari, arrivano notizie che preoccupano l’ambiente. Un giocatore, infatti, sarà fuori per un tempo che mette il portoghese in difficoltà.

Lorenzo Pellegrini, infatti, si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra che lo costringerà a star lontano dal rettangolo verde per almeno un mese. La speranza di tutto l’ambiente è quella di rimetterlo in sesto in tempo per il derby contro la Lazio, fondamentale anche per le ambizioni Champions League. Ma non è tutto. Stando a quanto raccontato da Roma Stereo, anche Smalling deve ancora smaltire il suo infortunio. Ha provato a forzare sabato per tornare arruolabile per Cagliari, ma le risposte non sono state positive. Ha avvertito, infatti, un fastidio e la sensazione è che si sia tornati indietro. Difficile ipotizzare la data per il suo rientro a questo punto.

Roma, Pellegrini KO: stop di circa un mese

Il capitano giallorosso, da idolo indiscusso della piazza, è passato negli ultimi tempi a finire spesso ad essere oggetto di critiche molto forti. I tanti stop, infatti, lo hanno condizionato tantissimo nell’ultimo anno e mezzo, con il suo rendimento che ne ha risentito. Anche perché, per il troppo amore nei confronti di questa maglia, ha spesso giocato convivendo con il dolore. In stagione, infatti, ha disputato solo 5 partite, trovando però già 2 gol. Adesso, però, questo stop di circa un mese rischia di danneggiare lui e la squadra per un periodo molto lungo.