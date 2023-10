Calciomercato, lascia il calcio: l’annuncio sui social

Ancora un annuncio che ha sconvolto il mondo del calcio: un addio svelato pochi minuti fa, ha appeso già le scarpette al chiodo

Restare ai vertici del calcio mondiale non è così facile come si pensa. Gli infortuni e alcune dinamiche esterne possono così influenzare il rendimento da atleta: ora l’annuncio decisivo sui social dicendo per sempre addio al calcio professionistico.

Una giornata di annunci incredibile quella del 10 ottobre 2023: pochi minuti il top player ha deciso di dire basta per sempre. Si ritirerà così dal calcio professionistico per vivere nuove avventure lontano dal terreno di gioco: in passato è stato vicino anche alla Serie A, ma ha vissuto anni memorabili tra l’Inghilterra e la Spagna.

Calciomercato, l’annuncio sui social: ecco il motivo dell’addio al calcio giocato

Tutto cambia in così poco tempo: un addio che ha sconvolto così gli appassionati di calcio che hanno sempre ammirato le sue giocate. In questi lunghe stagioni non è stato capace di esprimersi al meglio preferendo così di dire basta per sempre.

Ormai è ufficiale: Eden Hazard ha lasciato il mondo del calcio all’età di 32 anni. Per tanti anni è stato protagonista nel calcio a livello internazionale con le casacche di Lille, Chelsea e Real Madrid. Il suo periodo in Spagna non è stato uno dei migliori, ma nella sua carriera può vantare di aver conquistato una Champions League, due Europa League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club dopo due Premier League, due Liga e un campionato francese vinto con il Lille.

L’annuncio è arrivato dallo stesso talento belga, che ha già appeso gli scarpini al chiodo in età ancora giovane: “Ho deciso di chiudere la mia carriera da calciatore professionista. Ho potuto realizzare il mio sogno, ho giocato e mi sono divertito su tanti campi in giro per il mondo”. Infine, la chiosa finale: “Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. Ci vediamo presto fuori dal campo amici miei”.

Una carriera di tutto rispetto, ma che è finita troppo presto: già da diversi anni il talento belga non riusciva ad avere continuità nel gioco preferendo così di intraprendere nuove avventure lontano dal calcio. Ora Hazard cercherà di farsi strada altrove: a causa dei numerosi infortuni, ha alzato definitivamente bandiera bianca.