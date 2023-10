Scollatura mozzafiato: Laura Cremaschi lascia senza parole

Laura Cremaschi ha postato degli scatti sui social a dir poco roventi. I follower, infatti, non possono far altro che restare a bocca aperta

Laura Cremaschi continua a far parlare di sé sui social. Uno degli ultimi contenuti condivisi su Instagram ha mandato completamente in tilt il suo profilo, con i fan che si sono scatenati nei commenti.

Il successo per Laura è arrivato svariati anni fa proprio grazie al noto social, dove condivideva tramite bellissimi scatti i pronostici delle partite di Serie A. Da lì, infatti, è stata notata dalla redazione del programma pre serale di casa Mediaset ‘Avanti un altro’, che le ha assegnato il ruolo di ‘Bonas’ per poi passare a quello di ‘Regina del web’.

Nel 2018, inoltre, ha preso parte a ‘Temptation Island Vip’ nel ruolo di ‘tentatrice’. Queste apparizioni televisive non hanno fatto altro che aumentare il seguito sui social, con i follower che ora attendono costantemente nuovi scatti da lasciare senza respiro. Il suo profilo Instagram ha toccato quota un milione di follower.

Laura Cremaschi mozzafiato, lo scatto toglie il respiro: forme esagerate

Nel corso degli anni, soprattutto da quando ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, la showgirl ha fatto parlare di se grazie ad una bellezza travolgente, che mette in grande evidenza sia sul piccolo schermo che davanti all’obiettivo per la foto social. Uno degli ultimi contenuti caricati, infatti, ha lasciato tutti i fan a bocca aperta, grazie a delle forme che definire esagerate è riduttivo.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla con indosso una tuta semi aperta di colore nero. Oltre ad un fisico praticamente perfetto, a catturare l’occhio dei follower è la parte superiore quasi tutta scoperta, che mette in risalto un lato A a dir poco prosperoso. Il contenuto ha fatto il boom di like, con i follower che non hanno esitato nel mostrarle tutto il gradimento possibile nei commenti.

“Qualsiasi cosa tu indossi è una meraviglia”, “mi lasci sempre senza parole” e “eleganza, sensualità e bellezza”, sono solo alcuni dei commenti che i fan gli hanno dedicato. Questo a testimonianza di quanto la showgirl sia apprezzata dal pubblico, che continua giorno dopo giorno a dimostrargli grande affetto. Laura ha intenzione di deliziarci ancora, con degli scatti che, ne siamo certi, continueranno a togliere del tutto il respiro ai suoi fan. E chi non lo è?