Elodie da sogno, solo la camicia la copre: che spettacolo

Elodie continua ad ammaliare i fan con i suoi scatti seducenti: la copre solo la camicia, l’immagine è un vero spettacolo

“Che spettacolo” e giù cuori e mi piace. Eloide lascia il segno e lo fa ancora una volta con la sua musica e il suo corpo. La cantante romana vive il suo momento di gloria e fa diventare oro tutto ciò che tocca.

Lo sanno bene i suoi fan, semplicemente ammaliati dalla bellezza della 33enne che ha deciso di stupire e cimentarsi non soltanto con il canto. Lo ha fatto con il cinema, con la parte da protagonista nel film ‘Ti mangio il cuore’ con la quale ha vinto anche il Ciak d’oro 2022 come rivelazione dell’anno. Un’artista a tutto tondo che scalda il cuore dei suoi fan anche con le sue pose seducenti e la sua bellezza che non ha eguali.

Lo ha fatto di recente con la foto utilizzata per accompagnare l’uscita del singolo ‘A fari spenti’ in cui compare completamente nuda, coperta soltanto dai suoi lunghi capelli. Uno scatto che ha mandato in tilt i social e che ha scatenato fan (e anche critici). Ora Elodie ha deciso di rilanciare con un nuovo singolo e un’altra foto da far girare la testa.

Elodie solo con una camicia: lo scatto per Ascendente

Nei giorni scorsi è stato lanciato il video di ‘Ascendente’ nel quale Elodie compare con un acconciatura nuova, con i suoi lunghi capelli ricci. Una canzone che ha conquistato i fan, quasi quanto lo scatto scelto per accompagnare l’uscita sui social.

Un’immagine che in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti: oltre 116mila cuoricini che battono per la splendida 33enne che si è presentata coperta soltanto con una camicia. Inutile dire che i commenti sulle forme statuarie di Elodie non sono mancati. “Meravigliosa”, “che spettacolo”, tanto per fermarsi a quelli meno spinti.

Ma non mancano complimenti che vanno oltre l’aspetto fisico della cantante, capace di conquistare i fan soprattutto con la sua capacità canora. “Questo pezzo ha qualcosa di magico, ti sei superata” il commento alla foto pubblicata su Instagram e c’è chi dà appuntamento ad uno dei concerti previsti nel tour che partirà a breve e che toccherà le principali città italiane.

Un’occasione per ammirare Elodie in tutta la sua bravura, ma anche in tutta la sua straordinaria bellezza: i fan sono pronti a riempirla di affetto e cuoricini.