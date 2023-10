Thuram fidanzato? Gli indizi social: c’è una novità

L’Inter ha scoperto con Marcus Thuram una nuova risorsa importantissima ma la novità adesso arriva dai social: spunta una ragazza a San Siro, le ultime

Marcus Thuram, fin dalla prima giornata di questa nuova stagione di Serie A, ha conquistato i tifosi nerazzurri grazie a prestazioni di livello e a giocate messe in scena in campo soprattutto in grande sintonia con Lautaro Martinez.

L’eurogol arrivato poi nel derby contro il Milan non ha fatto altro che potenziare un entusiasmo già alle stelle. Ma adesso, a far parlare, sono state delle indiscrezioni social che hanno riguardato (e stanno ancora riguardando) proprio l’attaccante. È spuntata fuori una possibile fidanzata per il nerazzurro: ecco di chi si tratta

Marcus Thuram ha conquistato proprio tutti a San Siro e nel mondo nerazzurro. Ma il suo cuore, oltre che per l’Inter, batte molto probabilmente anche per una donna che non perde occasione di andare a San Siro per tifare il club nerazzurro. E, soprattutto, il suo attaccante. Già da tempo i fan del giocatore, arrivato in nerazzurro a parametro zero, si sono resi conto di qualche piccolo dettaglio che ha iniziato ad alimentare il mondo del gossip.

La donna sotto la luce dei riflettori è Kimberley Affrina che, come si vede tramite le foto pubblicate su ‘Instagram’, ogni volta che può va a San Siro e dalle Tribune Vip segue attentamente i match dell’Inter. È stata presente anche all’8^ giornata, quando la squadra di Simone Inzaghi ha affrontato il Bologna di Thiago Motta. Il risultato non è stato quello sperato perché i rossoblù hanno rimontato da 2-0 a 2-2. Ma almeno sugli spalti il Tikus aveva una fan probabilmente speciale.

Thuram conquista l’Inter e non solo: Kimberley Affrina lo segue dalla Tribuna Vip a San Siro

L’Inter si gode Marcus Thuram, che secondo tanti e tanti tifosi nerazzurri ha lasciato il campo troppo presto a Bologna (55′) per fare spazio ad Alexis Sanchez. Probabilmente della stessa opinione è stata Kimberley Affrina, presente come spesso sta accadendo in Trubuna Vip al Meazza. Le voci sui due hanno iniziato così bene presto a rincorrersi. Il giocatore la segue su ‘Instagram’, proprio laddove lei stessa pubblica foto e video riguardanti l’Inter. Il francese apprezza, tanto che il suo like non manca quasi mai.

In questa situazione ci sono perciò tante coincidenze che potrebbero non restare solamente semplici casualità. Chissà che i due allora, dopo essersi frequentati, non decidano di uscire allo scoperto. Il giocatore potrebbe quindi avere il sostegno della donna ancora tante e tante volte nei match casalinghi e in trasferta.