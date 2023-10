UEFA, pugno duro: squadra esclusa da tutte le competizioni

L’UEFA rappresenta su scala internazionale la massima autorità calcistica alle spalle solo della FIFA. In tal senso arriva una notizia che spiazza tutti, dal momento che le squadre sono state escluse dalle competizioni continentali. Nessuno si aspettava questa notizia dal momento che non c’erano i presupposti per immaginare una situazione del genere.

La UEFA, da qualche anno a questa parte, ha decisamente cambiato la sua postura rispetto alle storture, per così dire, che caratterizzano il mondo del calcio. Probabilmente Ceferin e tutti gli altri massimi dirigenti hanno capito che serviva un approccio differente, ancor di più dopo il caso plusvalenze che ha messo in bilico, per così dire, per diverso tempo l’intero sistema. Dopo aver escluso la Juventus da tutte le competizioni internazionali ed in attesa di scoprire che destino toccherà al Barcellona, arriva una nuova decisione molto forte. Le squadre, infatti, sono state a loro volta escluse in maniera del tutto inattesa. Vediamo di che cosa si tratta. Un nuovo terremoto si abbatte sul calcio europeo.

UEFA, arriva il pugno duro

Ricoprire incarichi di prestigio all’interno dell’UEFA ti mette nelle condizioni di essere sempre al centro del mirino. Ed esposto, per così dire, a delle critiche. Sono tanti i dossier aperti sul tavolo di Ceferin e degli altri dirigenti ed in tal senso arriva una decisione forte.

Negli ultimi giorni, infatti, l’UEFA aveva approvato la riammissioni delle squadre giovanili russe alle competizioni continentali. Come riportato dalla BBC, però, l’organo calcistico europeo ha fatto un passo indietro negando questa possibilità e confermando, dunque, l’esclusione di queste realtà da tutte le competizioni. A fronte dell’apertura, sono arrivate prontamente minacce di boicottaggio anche da parte della Gran Bretagna.

Squadre russe Under 17 escluse dalle competizioni

Negli ultimi tempi era stata ventilata la possibilità di una riammissioni delle squadre giovanili russe nelle competizioni europee con i pari età. La UEFA, però, ha fatto una brusca inversione di rotta ed è tornata prontamente sui suoi passi. Questa decisione, in tal senso, è subito attiva e riguarda anche quelli che sono i prossimi impegni in calendario. Il Consiglio Direttivo ha bocciato questa proposta per motivazioni, si legge, di natura logistica. L’apertura ventilata aveva sollevato una ondata di indignazione partita, come è normale che sia, dall’Ucraina.