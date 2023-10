Selfie boom allo specchio: Jolanda non si batte

Con un solo scatto Jolanda De Rienzo ha tolto le parole di bocca a tutti i suoi follower. Ecco la foto che ha pubblicato sui social

Jolanda De Rienzo tramite il suo profilo Instagram miete vittime come se non ci fosse un domani. Le sue meravigliose foto ritraenti il suo altrettanto meraviglioso fisico fanno il giro del web in un lasso di tempo praticamente inesistente. Per quanto la bella conduttrice sia attiva sui social da ormai parecchi anni, l’effetto che fa ai suoi follower non sembra essersi ancora attenuato.

In queste ore è arrivata un’ulteriore conferma di come le sue curve mozzafiato siano roba da togliere il fiato, e non solo le parole di bocca.

Grazie a questo meraviglioso scatto Jolanda De Rienzo si è resa capace di mandare in tilt i social. Giornalista professionista che vive tra Napoli e Milano, milita nei programmi a sfondo calcistico da ormai tanti anni. Il folto e nutrito pubblico di telespettatori sembra adorarla già.

Per quanto tutti i media facciano il suo nome per il modo in cui si mostra sui social, dobbiamo pur sempre ricordare il suo settore di competenza principale. Vive di calcio, e ne parla in continuazione come è giusto che sia. Anche con toni parecchio severi, come ha dato prova di recente. In alcune sue dichiarazioni non sono mancate le “bordate” all’allenatore partenopeo Rudi Garcia, reo di non stare attraversando affatto un periodo positivo.

Una delle sue ultime osservazioni critiche riguarda la partita vinta dal Napoli contro il Braga, in cui gli azzurri hanno sofferto come non mai al fronte di una partita apparentemente alla portata. Tendenzialmente la bella Jolanda adora mostrarsi su Instagram, ma riesce ad essere piccante anche parlando dello sport che tutti amiamo.

Jolanda De Rienzo manda in tilt i social

A proposito di gusto piccante, la foto qui in basso ha fatto letteralmente impazzire il web.

Le è bastato un solo specchio per mandare in frantumi la lucidità dei fan. La scollatura che emerge dal suo bel vestito nero non è ovviamente passata in secondo piano, viste le abbondanti misure che porta. Senza contare inoltre il rossetto che si posa sulle sue labbra, illuminando il suo viso rendendola di fatto ancora più sensuale. Uno scatto tutto sommato semplice, ma più che sufficiente per conquistare la scena ancora una volta.