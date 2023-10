Milan, può succedere l’incredibile: lo ha deciso Pioli

Colpo di scena in casa Milan con un evento che potrebbe accaderere nei prossimi giorni per via di una scelta di Pioli.

La vittoria del Milan in casa del Genoa ha regalato ai rossoneri il momentaneo primato in classifica con i rossoneri che hanno staccato di due punti l’Inter.

Nei prossimi giorni però, i tifosi del Milan potrebbero trovarsi di fronte ad una situazione quanto meno inusuale, il tutto per la decisione del tecnico Stefano Pioli. Un evento difficile da immaginare per una squadra di club con un dibattito social che è partito già nelle scorse ore.

Durante la scorsa estate il Milan ha completato il proprio reparto difensivo con l’acquisto di Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002. Nelle scorse ore è giunta la prima convocazione con la nazionale maggiore per il centrale sudamericano con Scaloni pronto a puntare su di lui.

Milan, colpo di scena: pronto l’esordio in nazionale di Pellegrino

Una scelta, quella del ct argentino, che di fatto si trova in disaccordo con quella di Stefano Pioli che ha deciso di non far ancora esordire con la maglia del Milan il giovane difensore. Marco Pellegrino potrebbe quindi trovarsi a vestire prima la maglia della nazionale campione del mondo in carica prima di scendere in campo con quella del suo nuovo club. Un fatto inusuale nel mondo del calcio ma Scaloni ha sempre dimostrato di dare attenzione alla crescita dei giovani argentini.

Per l’Argentina potrebbe trattarsi anche di una scelta di voler ‘blindare‘ il giovane talento che ha chiare origini italiane, non volendo rischiare un nuovo ‘caso Retegui‘. In seconda battuta c’è da considerare il fatto che Scaloni spesso chiama dei giovani argentini per iniziare a dargli un assaggio di quello che significa giocare nella nazionale maggiore al fianco di campioni di primissimo livello. Resta quindi da capire se il giovane rossonero avrà spazio nelle prossime uscite della nazionale per le quali è stato convocato.

Nel frattempo sui social i tifosi del Milan si sono già scatenati chiedendosi quando sarà il turno di Pellegrino al centro della difesa rossonera. In molti hanno criticato Pioli che nel tempo ha dato spazio a calciatori come Thiaw, Tomori e Kalulu solo quando sono stati gli infortuni a costringere a farlo con il tecnico che non aveva alternative. Momenti in cui i rossoneri hanno scoperto dei difensori centrali di primissimo livello che ne stanno facendo le fortune in questo periodo.