Ha un tumore, lo sport italiano è sotto choc

In queste ore il mondo dello sport italiano è rimasto bloccato, dopo la notizia che è stata diffusa e che ovviamente ha lasciato attoniti tutti gli appassionati

I tifosi ovviamente si sono stretti tutti insieme sotto la stessa bandiera per poter dare supporto ad Achille Polonara nel corso di questa sua nuova battaglia, stavolta al di fuori del campo da gioco.

È ripartito da un paio di settimane il campionato italiano di basket che, però, un mesetto fa ha già consegnato anche il primo titolo dell’anno. A Brescia, infatti, si sono affrontate quattro squadre per la conquista della Supercoppa Italiana: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona e i padroni di casa di Brescia.

Nella kermesse ha avuto la meglio la Virtus Bologna, guidata dal neo allenatore Luca Banchi, che in finale ha battuto proprio la squadra bresciana. Niente da fare, invece, per Olimpia Milano e Tortona, entrambe eliminate nella prima gara valida per le semifinali.

La squadra bolognese dopo il titolo è partita molto bene anche in campionato con due vittorie importanti contro Scafati e Varese. Non la stessa sorte, invece, per l’Olimpia Milano che dopo la tribolata vittoria all’esordio casalingo contro Treviso è caduta, nella seconda gara, al Pala Barbuto di Napoli.

Virtus Bologna, un tumore per Achille Polonara

La Virtus Bologna nelle scorse ore ha comunicato con una nota ufficiale il problema di Achille Polonara che, dopo alcuni accertamenti, ha scoperto di dover iniziare una sfida più importante di quella cestistica.

Al lungo bianconero, infatti, è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, che è stato rimosso nella giornata di martedì con un intervento chirurgico. Tutti si sono stretti al suo fianco, anche Gianmarco Pozzecco che ha voluto parlare di uno dei suoi giocatori fidati: “È una persona forte, supererà tutto alla grande”.

L’estate non è stata delle migliori per Achille Polonara, nonostante la convocazione con la maglia della nazionale per i mondiali che si sono giocati tra agosto e settembre. Il lungo ex Zalgiris Kaunas e Fenerbahce, tra le altre, infatti non è riuscito a dare il solito contributo alla causa della squadra allenata da Gianmarco Pozzecco, forse per una preparazione non ottimale. In particolare, i problemi azzurri di Achille Polonara hanno riguardato il tiro dato che ha faticato molto sia dalle distanze brevi che da quelle più lunghe, provando a dare il suo apporto grazie alla sua fisicità.