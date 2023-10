Dramma nel calcio italiano: “Ho sofferto di depressione “. Il racconto mette i brividi

Si tende spesso a pensare che i protagonisti del calcio italiano siano dei privilegiati, non solo per la popolarità di cui possono godere ma anche per i motivi economici. Purtroppo però esistono anche delle eccezioni



La passione per il mondo dello sport unisce milioni di persone, non solo chi sceglie di praticarlo nel proprio tempo libero, ma anche chi ha una squadra del cuore o un campione che desidera seguire. I protagonisti del calcio italiano sono però spesso guardati con grande ammirazione, specialmente perché finiscono per essere dei fortunati che noi possiamo guardare solo da lontano grazie ai loro ingaggi astronomici.

Questo però porta a pensare che i problemi siano del tutto estranei a loro, con la convinzione che con i soldi sia possibile risolvere quasi ogni cosa. Non si devono però trascurare i casi, anche se rari, di chi si ritrova a vivere una fase di profonda sofferenza, soprattutto perché si sente inco,preso da chi ha vicino.

Non è tutto oro quello che luccica. Questo detto può essere applicato anche ad alcuni protagonisti del calcio italiano, considerati dai loro fan come estremamente fortunati, in grado di usufruire di tante agevolazioni, economiche e non solo.

I soldi, però, non possono comprare tutto, è bene precisarlo, non a caso anche i più ricchi hanno dovuto affrontare malattie e problemi non preventivati, nonostante possa essere difficile parlarne apertamente.

Anche i protagonisti del calcio italiano hanno problemi

È quello che è accaduto anche alla calciatrice Agata Centasso, che ha rivelato di avere sofferto di una forte depressione. Oggi quel periodo è fortunatamente solo un ricordo lontano, ma lei non può dimenticare le sensazioni con cui era costretta a vivere in quella fase.

“In passato ho conosciuto in maniera diretta la depressione. Una depressione fatta di attacchi di panico, disagio e malessere. È lì che ho avvertito la necessità di consultare uno specialista” – ha scritto sul suo profilo Twitter. Non ci si deve però vergognare, chiedere aiuto è importante e può permettere di uscirne: “È quello che mi sento di consigliare vivamente a chi, in solitudine o in compagnia, sta vivendo un periodo difficile” – ha sottolineato.

In passato ho conosciuto in maniera diretta la depressione. Una depressione fatta di attacchi di panico, disagio e malessere. È lì che ho avvertito la necessità di consultare uno specialista. Ed è quello che mi sento di consigliare vivamente a chi, in solitudine o in compagnia,… pic.twitter.com/Qw0M8Y5vos — Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) October 10, 2023

Agata Centasso ha deciso di uscire allo scoperto e di dire apertamente della sua depressione sperando così di poter essere di aiuto a chi si trova oggi nella sua stessa situazione. A volte, infatti, si tende ad avere timore di ammettere di essere al centro di una fase davvero difficile della propria vita, in cui ci si sente come dentro un tunnel, convinti che questo non abbia fine.

Ed è anche per questo che Fedez ha voluto fare lo stesso pochi giorni fa all’uscita dall’ospedale, sottolineando come sia importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute mentale.

Chiedere aiuto a una persona cara non deve essere vissuto come una dimostrazione di debolezza, anzi. In questo caso deve essere applicato un detto che è più che mai valido, ovvero “L’unione fa la forza”, ben sapendo quanto un affetto sincero possa fare tanto. Un approccio simile, come ha sottolineato anche la ragazza, ben sapendo quanto il calcio italiano possa essere portatore di messaggi importanti, dovrebbe essere rivolto anche agli psicologi, che possono portare a programmare un percorso terapeutico di rinascita.