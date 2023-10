Il calendario è mozzafiato: Aida Yespica lascia tutti senza parole

Aida Yespica si mostra in pose che definire piccanti è poco. Gli ultimi scatti postati sui social network, infatti, hanno lasciato tutti senza respiro

Aida Yespica è più in forma che mai, e lo dimostra quotidianamente sui propri profili social. Gli scatti che puntualmente pubblica vengono presi d’assalto dal pubblico, che non può far altro che restare di sasso.

L’esordio come presentatrice nel mondo della televisione per Aida arriva nel lontano 2003, quando affianca Max Tortora e Enrico Bertolino nella conduzione del programma ‘Buldozzer’ su Rai Due. La notorietà, però, arriva l’anno successivo grazie alla partecipazione al noto programma ‘L’isola dei famosi’, che le da maggiore popolarità. Queste esperienze la portano anche a debuttare nel mondo del cinema, grazie ai film ‘Di che peccato sei?’ e ‘Natale in crociera’. Dopo molti anni di assenza dal mondo della televisione, torna nel 2017 partecipando al ‘Grande Fratello Vip’, classificandosi quinta.

Il 27 novembre del 2008 Aida da alla luce il primogenito Aron, avuto dalla relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari. Nel 2020, durante una trasmissione, prende coraggio e fa coming out, aggiungendo inoltre di aver avuto una storia con una donna famosa. Oggi Aida è molto attiva sui social network, dove delizia quotidianamente i fan con scatti a dir poco roventi.

Il profilo Instagram della Yespica ha toccato quota 1 milione di follower.

Aida Yespica infiamma il web, lato A esagerato: fan in delirio

Questo a dimostrazione di quanto, nel corso del tempo, Aida sia entrata nel cuore del pubblico italiano. Nonostante l’assenza per svariati anni dal mondo della televisione, il pubblico l’ha sempre seguita con grande affetto. Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza travolgente, che la showgirl venezuelana mette in mostra in ogni singolo scatto. L’ultimo non ha fatto eccezione, con il lato A che ha completamente mandato in tilt tutti i follower.

Nella foto in questione possiamo ammirarla mentre posa per il suo calendario, con indosso un vestito completamente bianco. A catturare l’attenzione di tutti è la scollatura presente nella parte superiore, che mette in risalto un lato A che definire esagerato è poco. Il contenuto ha fatto il boom di like, con i follower che le hanno fatto sentire tutto il supporto possibile nei commenti.

Il consiglio è di continuare a seguire Aida sui social, per gustarvi tutti i contenuti condivisi nel quotidiano. La showgirl vuole stupire ancora, e noi siamo certi che continuerà a lasciarvi senza parole.