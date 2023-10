Juventus, Fagioli out come Pogba: colpo dalla Premier

Il mercato bianconero prende forma con un clamoroso colpo dalla Premier League per il mese di gennaio: nome da urlo per Allegri

Sembra ormai evidente come la Juventus, nonostante il buon momento vissuto all’interno del rettangolo verde, stia invece affrontando diverse situazioni spinose che rischiano di minare la serenità del gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Paul Pogba, in primissimo piano, pronto probabilmente a salutare la Juventus.

Il 30enne francese è risultato positivo al testosterone nei controlli antidoping post Udinese-Juventus: e le recenti controanalisi non hanno alleggerito la posizione del centrocampista che è adesso in attesa di conoscere l’entità di una squalifica che promette di essere molto pesante. L’ipotesi rescissione contrattuale resta sul tavolo, con la ‘Vecchia Signora’ che andrebbe a risparmiare diversi milioni di euro dal sontuoso ingaggio garantito al talento transalpino.

Nelle ultime ore Allegri rischia di perdere per diverso tempo anche Nicolò Fagioli. Il prodigio di scuola bianconera è infatti stato accusato di scommesse illecite ed è per questo che a centrocampo la squadra del ‘Conte Max’ rischia in un batter d’occhio di ritrovarsi straordinariamente sguarnita.

Juve show: Giuntoli pesca a Manchester

Senza contare, poi, che il contratto di Adrien Rabiot scadrà il 30 giugno 2024 e pare proprio che difficilmente verrà rinnovato. Per tale ragione, a gennaio Giuntoli ha già cerchiato in rosso un grandissimo profilo che potrebbe fare la fortuna dell’allenatore toscano andando a sopperire alle due grosse mancanze che la Juventus dovrà affrontare.

Occhi in casa Manchester United dove questa invernale potrebbe essere la volta buona per vedere finalmente Donny van de Beek vestire la casacca bianconera. L’olandese è in scadenza nell’estate 2025 ma non rientra più ormai da tempo nei piani di Erik ten Hag: basti pensare che fino a questo momento l’ex Ajax ha collezionato 2 apparizioni complessive e addirittura solo 21′ in campo. Cristiano Giuntoli potrebbe approfittare della situazione di gelo totale tra il calciatore ed il manager dei ‘Red Devils’ inserendosi con un’offerta di prestito secco fino a fine stagione. In questo caso, nell’immediato, la Juventus dovrebbe sobbarcarsi soltanto l’ingaggio del nazionale olandese che il prossimo 18 aprile compirà 27 anni.

Nei piani della dirigenza torinese anche l’idea di riscattare il talentuoso calciatore, ormai ‘spento’ in quel di Manchester, durante la prossima estate per una cifra davvero irrisoria. Potrebbero infatti bastare solo 10 milioni per convincere il Manchester United a salutare definitivamente van de Beek, desideroso di rilanciarsi in una grande piazza. E perchè non Torino? Un colpo di livello internazionale per il quale Allegri metterebbe immediatamente la firma.